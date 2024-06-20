منتخب يهدد بالانسحاب من يورو 2024
نشبت أزمة حادة في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بعدما هدد أحد المنتخبات بالانسحاب وعدم استكمال منافسات البطولة القارية.
وانطلقت بطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، يوم الجمعة الماضي، في ألمانيا التي تستضيف النسخة الحالية.
وهدد منتخب صربيا بالانسحاب من البطولة حال عدم فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقوبات صارمة على كرواتيا وألبانيا بعد هتافات مسيئة خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء.
وتعادل منتخب كرواتيا مع ألبانيا بنتيجة 2-2 بمدينة هامبورغ الألمانية ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة القارية.
وشهدت المباراة هتافات من جانب جماهير المنتخبين للمطالبة بقتل الصرب وهو ما أثار غضب مسؤولي الاتحاد الصربي لكرة القدم.
وطلب الاتحاد الصربي بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات فورية ضد هذه الهتافات العنصرية والعنيفة.
وشهد معسكر منتخب صربيا صباح اليوم الخميس، زيارة من جانب رئيس البلاد ميلوش فوتشيفيتش لتحفيز اللاعبين قبل لقاء سلوفينيا.
ويلتقي منتخب صربيا، اليوم الخميس، منافسه سلوفينيا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة.
وافتتح المنتخب الصربي مشواره بالبطولة القارية بالخسارة أمام إنجلترا بنتيجة 0-1 في الجولة الأولى.