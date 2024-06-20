منتخب يهدد بالانسحاب من يورو 2024

وهدد منتخب صربيا بالانسحاب من البطولة حال عدم فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقوبات صارمة على كرواتيا وألبانيا بعد هتافات مسيئة خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء.

وتعادل منتخب كرواتيا مع ألبانيا بنتيجة 2-2 بمدينة هامبورغ الألمانية ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة القارية.

وشهدت المباراة هتافات من جانب جماهير المنتخبين للمطالبة بقتل الصرب وهو ما أثار غضب مسؤولي الاتحاد الصربي لكرة القدم.