روبرتسون.
روبرتسون.

إيقاف الحكم المتهم بالاعتداء على روبرتسون لحين انتهاء التحقيق معه

ظهرت لقطة لروبرتسون مدافع ليفربول وهو يتجه نحو قسطنطين هاتزيداكيس للاعتراض
رويترز
رويترز

قالت لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا، اليوم الإثنين، إن الحكم المساعد، الذي بدا أنه يحاول الاعتداء بمرفقه على آندي روبرتسون لاعب ليفربول، لن يتولى إدارة أي مباراة حتى استكمال التحقيق في الأمر.

روبرتسون.
مباراة ليفربول وآرسنال: حكم الراية يضرب روبرتسون بالكوع في وجهه (فيديو)

وظهرت لقطة لروبرتسون مدافع ليفربول وهو يتجه نحو قسطنطين هاتزيداكيس للاعتراض بين شوطي المباراة التي أقيمت، أمس الأحد، وبدا في لقطات الفيديو أن الحكم دفع اللاعب بمرفقه واستكمل طريقه.

وقالت اللجنة في بيان: "لن تعين لجنة الحكام قسطنطين هاتزيداكيس في أي مباراة في مسابقاتها أثناء تحقيق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الحادث الذي يتعلق بالحكم المساعد ومدافع ليفربول آندرو روبرتسون في أنفيلد".

روبرتسون.
رد فعل غريب من كلوب على ركلة جزاء محمد صلاح الضائعة بمباراة ليفربول وآرسنال (شاهد)

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد التعادل 2-2 مع آرسنال المتصدر، إنه لم يشاهد الواقعة رغم أنه سمع أن "شيئًا ما قد حدث".

الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com