4 إشارات تجعل مستقبل حكيمي خارج باريس سان جيرمان

كتب – نور الدين ميفراني

تأثرت علاقة النجم المغربي أشرف حكيمي بإدارة باريس سان جيرمان منذ تصريحاته بشأن الكرة الذهبية وأحقيته في الفوز بها، وهو ما يجعل مستقبله في الفريق محط شكوك في المستقبل.

واندلعت أزمة جديدة داخل باريس سان جيرمان، بطل الثلاثية المحلية ودوري أبطال أوروبا، بعدما دخل حكيمي في خلاف مع إدارة النادي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن سبب الخلاف يعود إلى تصريحات حكيمي الأخيرة، التي أكد خلالها رغبته في الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، معتبرًا أن ما قدمه خلال الموسم الماضي يؤهله للقب الفردي الأرفع في العالم.

إدارة النادي الباريسي، بحسب الصحيفة، كانت تتمنى أن يدعم حكيمي زميله الفرنسي عثمان ديمبيلي في سباق الجائزة، بدلًا من التركيز على طموحه الشخصي، وهو ما فجّر حالة من التوتر بين الطرفين.

ويعتبر قائد المنتخب المغربي أحد أفضل لاعبي الظهير الأيمن في العالم، وحقق أرقامًا لم يحققها مهاجمون، الموسم الماضي، ويكفي أنه سجل في ربع نهائي ونصف نهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وظهرت بضع إشارات تجعل مستقبل أشرف حكيمي خارج سان جيرمان في المستقبل القريب، أبرزها:

تصريحات الكرة الذهبية

عبَّر الظهير الأيمن المغربي عن طموحه في أن يكون النجم الأول في فريقه، حين أكد في تصريحه أنه يستحق الكرة الذهبية لما قدمه على أرض الملعب، بينما تدعم إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي عثمان ديمبيلي.

تصريحات قائد المنتخب المغربي تجعل سقف طموحه أعلى من مشروع الفريق الفرنسي الذي يعطي الأولوية للاعبين آخرين.

ويشتعل السباق على الكرة الذهبية هذا العام بمشاركة نجوم بارزين، من بينهم حكيمي وديمبيلي، إلى جانب كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، وثنائي برشلونة لامين يامال ورافينيا.

الباب مفتوح للعودة لريال مدريد

رغم تعاقد ريال مدريد مع الظهير الأيمن الإنجليزي ألكسندر أرلوند، لكن عدم الاقتناع حاليًّا بمستواه وقرب رحيل الإسباني داني كارفخال لتقدمه في العمر، يجعلان الباب مفتوحًا لأشرف حكيمي للعودة لفريقه الأم.

وبدأ حكيمي مشواره في ريال مدريد من الفئات الصغرى للفريق الأول وكان مطروحًا على طاولة الفريق الصيف الماضي، ولو فتح الباب لرحيله عن باريس سان جيرمان سيعود للعاصمة الإسبانية.

تأثير كيليان مبابي

فقد أشرف حكيمي منذ الموسم الماضي صديقه المقرب النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي رحل إلى ريال مدريد، وسيكون سعيدًا باللحاق به واللعب معًا مرة أخرى لكن هذه المرة في إسبانيا.

تراجع دوره في باريس سان جيرمان كمدافع جناح

يتوفر باريس سان جيرمان على عدة لاعبين يجيدون اللعب في الجناح عثمان ديمبيلي وديزيري دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا وهو ما دفع المدرب الإسباني لويس إنريكي لتقييد المدافع المغربي في أدوار دفاعية.

ويحب حكيمي الانطلاق للهجوم وصنع الفرص وتسجيل الأهداف وهو ما قد يدفعه للرحيل بحثًا عن مكان أفضل لمؤهلاته.