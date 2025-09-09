الفرصة الأخيرة لهم.. بوركينا فاسو تحسم مصير 5 نجوم في منتخب مصر

يخوض منتخب مصر اختباراً مهماً مساء اليوم الثلاثاء أمام مضيفه بوركينا فاسو في الجولة الثامنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 19 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو أقرب منافسيه.

ويعني فوز الفراعنة التأهل رسمياً إلى كأس العالم للمرة الرابعة بعد المشاركة في نسخ 1934 و1990 و2018.

وتبدو مواجهة بوركينا فاسو حاسمة لمصير 5 نجوم في منتخب مصر، وهو ما نرصده في السطور القادمة:

حسام حسن

النجم الأول والأبرز دون شك هو حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر والذي يواجه انتقادات واسعة بسبب ضعف الأداء في مباراة إثيوبيا.

ورغم أن الأرقام تؤكد نجاح تجربة حسام حسن حتى الآن، ولكن حال الخسارة أمام بوركينا فاسو فإنه سيواجه حملات من التشكيك في اختياراته وأسلوبه التدريبي.

فوز بوركينا فاسو ينعش آمالها في التأهل حيث يتقلص الفارق مع مصر إلى نقطتين فقط قبل آخر جولتين وبالتالي ستكون المنافسة على أشدها على بطاقة التأهل.

محمود حسن "تريزيغيه"

يواجه أيضاً محمود حسن "تريزيغيه" نجم الأهلي انتقادات كبيرة بسبب عدم تقديم المردود المتوقع مع الفريق الأحمر.

ولم يسجل تريزيغيه أو يصنع خلال 7 مباريات مع الأهلي كما أنه أضاع فرصاً سهلة مع منتخب مصر خلال لقاء إثيوبيا في الجولة الماضية.

وسيكون تريزيغيه أحد الضحايا حال عدم ظهوره بالمستوى المأمول في لقاء بوركينا فاسو خاصة أنه أحد عناصر الخبرة داخل منتخب مصر.

أحمد مصطفى "زيزو"

لم يقدم زيزو الأداء المتوقع في مباراة إثيوبيا كما أن مستواه مع الأهلي أثار جدلاً واسعاً خاصة أنه لم يستطع إقناع المتابعين بمردوده مثلما كان يفعل مع فريقه السابق الزمالك.

واستبدل حسام حسن لاعبه زيزو في لقاء إثيوبيا، وقد يتكرر نفس الموقف حال استمرار الأداء الباهت في مباراة بوركينا فاسو كما أن الشكوك نفسها ستواجه اللاعب مستقبلاً خاصة مع اقتراب الاتفاق مع هيثم حسن جناح أيمن ريال أوفييدو الإسباني.

محمد هاني

واصل محمد هاني ظهير أيمن الأهلي الأداء الباهت في صفوف منتخب مصر ولم يستطع ترك بصمة مع منتخب مصر.

ويفضل حسام حسن الاعتماد على محمد هاني في مركز الظهير الأيمن رغم أنه لم يقدم مستويات مقنعة سواء مع الأهلي أو منتخب مصر.

أسامة فيصل

أثار اختيار أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي في تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا جدلاً واسعاً.

ويفضل حسام حسن إشراك فيصل على حساب مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وهو أمر يثير جدلاً واسعاً.

اللافت أن أسامة فيصل لم يستطع تسجيل أي هدف دولي حتى الآن وهو الأمر الذي يفجر الانتقادات في وجه اللاعب ومدربه حسام حسن.