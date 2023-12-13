آخر تطورات حالة الحكم التركي الذي تعرض لاعتداء من رئيس نادي أنقرة جوجو
قال كبير الأطباء إن الحكم الذي لكمه رئيس أحد أندية دوري الأضواء التركي لكرة القدم في أرض الملعب خرج من المستشفى، اليوم الأربعاء، وهو يعاني من تورم في العين دون أي مشاكل صحية أخرى.
ويوم الاثنين الماضي وفي نهاية مباراة بالدوري التركي الممتاز تلقى الحكم خليل أوموت ميلر لكمة في وجهه وتعرض بعدها للركل بعد سقوطه في أرض الملعب.
وأظهرته لقطات تلفزيونية، صباح اليوم الأربعاء، يغادر مستشفى في أنقرة ويستقل سيارة سوداء.
وقال محمد يوروبولوت، كبير الأطباء في مستشفى أجيبادم، إن الكسر الذي تعرَّض له في الرأس سيتعافى في الوقت المناسب.
وأضاف: "النزيف في عين ميلر اليسرى توقف تمامًا تقريبًا".
وألقت السلطات القبض على فاروق قوجة، رئيس نادي أنقرة جوجو، أمس الثلاثاء بتهمة الاعتداء على ميلر في نهاية المباراة.
ونُقل عن ميلر في وقت سابق قوله للشرطة إن قوجة هدده أيضًا بالقتل خلال الحادث.
ووقعت أعمال عنف في نهاية مباراة أنقرة جوجو على أرضه أمام ريز سبور، واقتحم قوجة الملعب ولكم ميلر بعد صافرة النهاية بعد أن سجل ريز سبور هدف التعادل 1-1 في الدقيقة الـ97.
وقال الاتحاد التركي، إن أنقرة جوجو ورئيسه ومسؤولي النادي وكل المتورطين في الاعتداء على الحكم "سيعاقبون بأشد العقوبات الممكنة".
كما أوقف الاتحاد التركي جميع المسابقات المحلية بعد الحادث.
استقالة رئيس النادي
ونشر نادي أنقرة بيانًا رسميًّا يعلن فيه استقالة رئيس النادي من منصبه واعتذاره للجميع بالأخص جماهير فريقه.
وصرَّح قوجة في بيان رسمي، بأنه دخل إلى الملعب بسبب غضبه من قرارات الحكم.
وأضاف: "دخلت عقب المباراة اعتراضًا على الحكم ولكن لم ألكمه، صفعته فقط ولم تكن قوية بما يكفي ليسقط هو انتظر 5 ثوان قبل أن يسقط".
وتابع: "علمت لاحقًا بتعرض الحكم للضرب وأنا آسف لتورطي في مثل هذا الحادث".
ويتعرَّض الحكام في تركيا كثيرًا لانتقادات من مدربي ورؤساء الأندية بسبب قراراتهم لكن نادرًا ما تستهدفهم هجمات عنيفة.
ويحتل أنقرة جوجو المركز الـ11 في ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة متأخرًا بثلاثة مراكز عن ريز سبور الذي يملك 22 نقطة من 15 مباراة.