آخر تطورات حالة الحكم التركي الذي تعرض لاعتداء من رئيس نادي أنقرة جوجو

ويوم الاثنين الماضي وفي نهاية مباراة بالدوري التركي الممتاز تلقى الحكم خليل أوموت ميلر لكمة في وجهه وتعرض بعدها للركل بعد سقوطه في أرض الملعب.

وأظهرته لقطات تلفزيونية، صباح اليوم الأربعاء، يغادر مستشفى في أنقرة ويستقل سيارة سوداء.

وقال محمد يوروبولوت، كبير الأطباء في مستشفى أجيبادم، إن الكسر الذي تعرَّض له في الرأس سيتعافى في الوقت المناسب.

وأضاف: "النزيف في عين ميلر اليسرى توقف تمامًا تقريبًا".

وألقت السلطات القبض على فاروق قوجة، رئيس نادي أنقرة جوجو، أمس الثلاثاء بتهمة الاعتداء على ميلر في نهاية المباراة.

ونُقل عن ميلر في وقت سابق قوله للشرطة إن قوجة هدده أيضًا بالقتل خلال الحادث.