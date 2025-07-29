تحرك رسمي من النصر السعودي لضم بديل كريستيانو رونالدو

اقترب نادي النصر السعودي من التعاقد بديل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الموسم المقبل.

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رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، جدد عقده مؤخرًا مع النصر ليستمر في صفوف الفريق حتى عام 2027، لكن إدارة النادي تسعى لتدعيم الخط الأمامي بعناصر قادرة على تعويض غياب النجم البرتغالي في بعض المباريات، خاصة في ظل عامل السن وضغط المشاركات.

وتستعد كتيبة النصر لموسم مزدحم بالبطولات، إذ سيخوض الفريق منافسات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب كأس السوبر المحلي، ودوري أبطال آسيا 2.

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التعاقد مع بديل لرونالدو

بحسب مصادر مقربة من النادي، فإن إدارة النصر استقرت على ضم مع مراد خضري، مهاجم نادي الوحدة، ليكون خيارًا هجوميًا جاهزًا عندما يحتاج الفريق إلى إراحة كريستيانو أو تعويض غيابه.

وأشارت المصادر إلى أن النصر قدم عرضًا رسميًا للوحدة، لشراء عقد خضري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المنتظر أن تتم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

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يذكر أن خضري قد انضم إلى الوحدة في صيف العام الماضي قادمًا من الأهلي، حيث تدرج في الفئات السنية هناك، كما خاض تجربة مع الأخدود على سبيل الإعارة في الموسم قبل الماضي، وقدم مستويات لافتة في دوري روشن خلال الموسم الأخير.