ردّ فعل غاضب من ريال مدريد تجاه حكام مباراة مايوركا

وجّه ريال مدريد اتهامات جادة وخطيرة لحكام مباراته ضد مايوركا في افتتاح مشوار حملة الدفاع عن لقبه يوم أمس الأحد.

ومني الريال بتعادل في طعم الخسارة أمام مضيفه ريال مايوركا (1 ـ 1) في الجولة الأولى من الليغا، ليعكر صفو الظهور الأول لكيليان مبابي النجم لفريق العاصمة الإسبانية.

وأعاد مايوركا فريق ريال مدريد المدجج بالنجوم أمثال مبابي وجود بلينجهام وفينيسيوس جونيور إلى أرض الواقع على ملعب سون مويس، لكن موجة من الغضب العارم بدت على تصريحات لاعبي الفريق الملكي ومن خلال الموقف الرسمي للنادي.

وبدأ ريال مدريد المباراة بصورة جيدة وتقدم في النتيجة بفضل تسديدة متقنة من رودريغو في الدقيقة 13، لكن فيدات موريكي أدرك التعادل بضربة رأس مستغلا ركلة ركنية في الدقيقة 53.

وكشفت تقارير إخبارية قريبة من ريال مدريد أن النادي غاضب بشدة من أداء طاقم حكام مباراة مايوركا والشركة المسؤولة عن لقطات الإعادة في النقل التلفزي وفي غرفة حكام الفيديو.

وقالت التقارير ذاتها إن ريال مدريد يستعد لإعداد تقرير مفصل بالصور ومقاطع الفيديو عن الأخطاء التي ارتكبها الحكم الرئيسي ومساعديه، فيما لم تشكف المصادر ذاتها ما إذا كان ذلك التقرير سيرسل للجنة الحكام في الدور الإسباني أم لا.

وتستعد القناة التلفزيونية الرسمية لريال مدريد (REAL MADRID TV)، لإعداد تقرير ضد الحكم سيزار سوتو جرادو وأخطائه في المباراة ضد مايوركا.

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وفضلا عن ذلك انتقدت إدارة الريال شركة "ميديا برو" (MEDIA PRO) المسؤولة عن لقطات الإعادة التلفزيونية وغرفة الفيديو المساعد (VAR) بدعوى أنها لم تتولى إعادة اللقطة المثيرة للجدل في تدخل أحد مدافعي مايوركا على إدير ميليتاو لاعب الريال داخل منطقة الجزاء مما استوجب الإعلان عن ركلة جزاء بحسب تقدير إدارة النادي.

وذكر تقرير لصحيفة "أس" الإسبانية أن ريال مدريد وجه اتهامات جادة لشركة "ميديا برو" بعد أن اعتبر أنه من غير المعقول أن لا تتم أية إعادة لعملية جذب وسحب مدافع مايوركا على إدير ميليتاو في منطقة الجزاء.

وقال ريال مدريد إن "ميديا برو" تفعل ما تريد ولقطة ميليتاو دليل على ذلك.

ويلعب ريال مدريد الأحد المقبل أمام بلد الوليد على ملعب سان تياغو بيرنابيو في الجولة الثانية من الليغا بحثا عن أول انتصاراته في الموسم الجديد.