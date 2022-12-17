روما يرفض التفريط في جوزيه مورينيو لمنتخب البرتغال

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، يوم الخميس، رحيل سانتوس عن تدريب المنتخب الوطني بعد ثماني سنوات في قيادة الفريق، حقق خلالها الفوز بيورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

وتولى سانتوس المسؤولية في 2014، وقاد المنتخب في 109 مباريات والفوز ببطولة أوروبا 2016. وتحت قيادته، فازت البرتغال بالنسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ووضع فرناندو جوميز رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم المدير الفني السابق لتشيلسي وريال مدريد ومانشستر يونايتد على رأس أولوياته لخلافة سانتوس.

ووصل مورينيو، يوم الخميس، إلى البرتغال، حيث من المقرر أن يلعب روما ثلاث مباريات ودية، لكنه رفض التعليق عندما سأله صحفيون عن خلافة سانتوس.

وفاز مورينيو بدوري أبطال أوروبا مرتين مع بورتو في 2004، وإنتر ميلان في 2010، وكأس الاتحاد الأوروبي مع بورتو في 2003، والدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد في 2017، قبل أن يستكمل الألقاب القارية في مايو/أيار الماضي بقيادة فريقه الحالي روما للقب دوري المؤتمر الأوروبي.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، يوم الجمعة، أن خورخي مينديز وكيل مورينيو فتح محادثات أولية مع الاتحاد البرتغالي يوم الخميس.

ومع ذلك، أفادت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" بأن "الجيالوروسي" لا يرغب في الانفصال عن مورينيو، ولن يقبل مشاركة المدير الفني البرتغالي مع فريقه الوطني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا رحل مورينيو لتدريب البرتغال، سيطلب النادي الإيطالي تعويضًا من الاتحاد البرتغالي، ومع ذلك، يبدو أن هذا سيناريو غير محتمل، حيث تزعم كل من الصحيفتين أن مورينيو لا يفكر في مغادرة روما في هذه المرحلة، ومن المتوقع أن يبقى في النادي حتى نهاية عقده في يونيو/حزيران 2024.