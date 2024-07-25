لم يفقد نادي ريال مدريد الأمل، في الحصول على خدمات الكندي ألفونسو ديفيز، رغم خروج تقارير تفيد بتوصل اللاعب إلى اتفاق مع إدارة ناديه بايرن ميونخ بشأن إمكانية تجديد عقده.

ونشرت شبكة (Relevo) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن ريال مدريد سيقاتل من أجل التعاقد مع ألفونسو ديفيز، خلال هذا الصيف.

وأضافت: "إدارة الريال لن يفعلوا شيئاً مجنوناً، ولكنهم سيحاولون الحصول على خدماته هذا الصيف فقط".

وانضم ديفيز إلى بايرن قادمًا من فانكوفر الكندي في يناير عام 2019، ويمتد تعاقده مع الفريق البافاري حتى صيف عام 2025.

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تجديد عقد ميندي وصفقة ألفونسو ديفيز

يسير ريال مدريد على المسار الصحيح لتمديد عقد فيرلاند ميندي البالغ من العمر 29 عامًا، بعد إصرار أنشيلوتي، وسيواصل الدولي الفرنسي ارتداء قميص النادي في المواسم المقبلة.

تمديد عقد ميندي، في الحقيقة هو انتظار وضع ألفونسو ديفيز، وهذا لا يعني استسلام إدارة الميرينغي مع اللاعب الكندي.

استمرارية ميندي لم تقنع الجميع، رغم اعتماد أنشيلوتي عليه في اللحظات المهمة والتغاضي عن المشاكل البدنية التي يعانيها طوال الموسم، وقال أنشيلوتي عنه: "سأجدد عقده الآن لأنه أفضل ظهير أيسر دفاعي في العالم".

وقد كان المدرب الإيطالي واضحا دائما في هذا الأمر، ونقله للنادي، داخليا وعلنيا أيضا، بتصريحات أثنت على أدائه ومستواه في موسم فاز فيه الفريق الأبيض بثلاثة ألقاب: (كأس السوبر الإسباني، الدوري الإسباني ودوري الأبطال).

ولكن يريد ريال مدريد تأمين مركز الظهير الأيسر، حال تأجيل صفقة انضمام ديفيز.

ماذا يحدث الآن مع ديفيز؟

مع عدم وجود نية للظهير الكندي للتجديد مع بايرن، إلا أن هناك احتمالية بتأجيل العملية إلى عام 2025، عندما ينتهي عقده مع الفريق الألماني.

ريال مدريد لا يرغب في تقديم مبلغ باهظ، ولا يستبعد الانتظار لمدة عام، مكررا ما فعله مع مبابي وألابا.

ومع ذلك، فإنهم في ريال مدريد سيقاتلون من أجل الحصول على توقيعه، لن يصابوا بالجنون، نعم، لكنهم سيقاتلون من أجل الحصول على خدمات الظهير المطلوب الذي تصنع ظروفه البدنية الفارق في أوروبا.

وعلى الجانب الآخر لن يجعل بايرن الأمر سهلاً، لكنهم مجبرون على البيع هذا الصيف إذا كانوا يريدون تحقيق ربح فيما بعد.

طلبات بايرن المالية

يعد اللاعب الكندي هدفًا قويًّا لنادي ريال مدريد، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بين الميرنغي وبايرن على سعر اللاعب، حيث عرض الأول 30 مليون يورو، بينما طلب البافاري 50 مليونًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد"، فهناك إمكانية لتجديد عقد ديفيز مع بايرن، حيث تسير المفاوضات بين الطرفين بوتيرة أفضل.

وأوضحت الصحيفة أن وكيل ديفيز يتجه إلى الموافقة على تجديد عقد اللاعب مع الفريق البافاري، لكن مع وضع شرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو.

وسيتضح مصير اللاعب مع نهاية فترة الانتقالات سواء بالرحيل إلى ريال مدريد، أو الانتظار للموسم القادم لارتداء قميص الملكي في صفقة انتقال حر، أو تجديد عقده مع البايرن.

لماذا يسعى ريال مدريد للتعاقد مع ديفيز؟

يتميز ديفيز بسرعته ولياقته البدنية القوية، وهي الأزمة التي يعانيها ريال مدريد مع مركز الظهير الأيسر طوال السنوات الماضية.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن اللاعب لا يمتلك أي سجل من الإصابات الطويلة أو العمليات الجراحية، ما يجعله يندمج مع الفريق سريعًا، ويعطيه نقطة قوة.

ولا تقتصر واجبات ديفيز على النواحي الدفاعية فقط، بل يتميز اللاعب بالجرأة الهجومية وتسجيل وصناعة الأهداف.

وخاض ديفيز مع بايرن 195 مباراة سجل خلالها 11 هدفا، وصنع 31 آخرين.