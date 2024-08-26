سيميوني: ألفاريز لاعب مذهل لحاضر ومستقبل أتلتيكو مدريد | إرم نيوز

قال دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، إن الوافد الجديد جوليان ألفاريز يجب أن يحصل على الوقت الكافي للانسجام مع الفريق بعد الفوز 3-صفر على جيرونا؛ لأنه "لاعب مذهل لحاضر ومستقبل" النادي.

وبدا أتلتيكو، الذي احتل المركز الرابع الموسم الماضي، قويا بمزيج من الشباب واللاعبين الجدد واللاعبين القدامى مثل أنطوان غريزمان وماركوس يورينتي وكوكي، الذين منحت أهدافهم أول فوز للفريق هذا الموسم.

وقدم أتلتيكو أداء قويا ليتفوق على جيرونا، مفاجأة الموسم الماضي، ويصل للنقطة الرابعة بعد تعادله 2-2 مع فياريال في الجولة الأولى.

ورغم أن ألفاريز قدم أداء هادئا في أول مباراة له من البداية مع الفريق، لكن سيميوني أعرب عن تفاؤله بشأن ما يمكن أن يقدمه مهاجم مانشستر سيتي السابق.

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وقال سيميوني: "مطلوب من اللاعبين الكبار تحقيق أشياء، ويذهب المتفرجون إلى الاستاد لمشاهدتهم. نحن نعلم ما يقدمه خوليان وما يمكن أن يقدمه لنا.

"سنحاول استغلال أفضل صفاته، كمهاجم أول أو ثان أو على الأطراف، لا يزال يفتقر إلى التواصل، ولكن هذا سيأتي مع التدريبات والمباريات، لقد وصل للتو ولكن يتعين علينا أن نمنحه الوقت".

وفي هذه الأثناء، أشاد المدرب الأرجنتيني بلاعب الوسط يورينتي، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تسجيل هدفه الثاني هذا الموسم واللعب في مركز الظهير الأيمن.

وأضاف سيميوني أن المستوى الجيد الذي يقدمه اللاعب الإسباني سيعزز المنافسة بالفريق؛ إذ سيتعين على الظهير الأيمن الأساسي الأرجنتيني ناويل مولينا التقدم لشغل هذا المركز أيضا طوال الموسم.

وقال سيميوني عن يورينتي (29 عاما): "أنا سعيد للغاية برؤية أنه بعد عام أو عامين من البحث عن مركز مهم للاعب بمواصفات (يورينتي)، وجدنا مكانا له.

"هذا يستدعي من مولينا أن يتحسن، وأن يثبت جدارته بأنه فائز بكأس العالم وكوبا أمريكا. نحن بحاجة للمنافسة؛ لأن يورينتي لن يكون قادرا دائما على اللعب بالوتيرة نفسها ولدينا لاعب رائع آخر مثل مولينا الذي سيفعل ما فعله ماركوس في هذا المركز".