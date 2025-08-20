رد فعل جيسوس بعد رباعية الأهلي في مرمى القادسية (صورة)

ظهر البرتغالي جورج جيسوس في حالة ذهول وحيرة خلال مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي التي تقام حاليا بين الأهلي والقادسية من أجل التنافس على المقعد الثاني في النهائي.

وتقدم الأهلي برباعية مقابل هدف على حساب القادسية في شوط واحد، بعد أن فرض سيطرة تامة على مجريات المباراة وجسّم أغلب الفرص التي أتيحت للاعبيه ليتقدم بخطى ثابته نحو الدور النهائي.

والتقطت كاميرات التصوير في ملعب المباراة، المدرب البرتغالي لنادي النصر، جورج جيسوس وهو يتابع المباراة من المدرجات لمعاينة منافس فريقه في المباراة النهائية.

وبدا جيسوس في حالة من الذهول مشوبة بملامح الحيرة والتفكير بعد أن تقدم فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله بالهدف الرابع.

وتداولت منصات التواصل صورة جورج جيسوس وهو يجلس في المدرجات ويبدو وكأنه يفكر في كيفية إيقاف هيجان هجوم النادي الأهلي فيما بدت ملامح الانبهار والذهول بادية على وجهه.

وكان النصر السعودي أمس الثلاثاء أول المتأهلين لنهائي كأس السوبر 2024 ـ 2025 بعد الفوز على الاتحاد (2 ـ 1) في ملعب هونغ كونغ بفضل ثنائية لساديو ماني وجواو فيليكس.

ويشار إلى أن الأهلي السعودي يسير في طريقه نحو التأهل للنهائي بتقدمه حاليا (4 ـ 1) على القادسية في بداية الشوط الثاني.

وتقام مباراة النهائي يوم السبت 23 أغسطس الجاري في هونغ كونغ التي تحتضن منافسات السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وكان جورج جيسوس، مدرب النصر الحالي، قاد الهلال، فريقه السابق للتتويج باللقب في النسخة الماضية بعد الفوز على النصر (4 ـ 1).