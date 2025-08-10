حماس تتهم نتنياهو باختلاق "جملة من الأكاذيب" خلال مؤتمره الصحافي بشأن غزة

logo
رياضة

رسميًا: إيقاف مباريات الدوري التونسي مرتين لـ"الارتواء بالمياه"

رسميًا: إيقاف مباريات الدوري التونسي مرتين لـ"الارتواء بالمياه"
الإفريقي التونسيالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
10 أغسطس 2025، 4:09 م

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الأحد منح اللاعبين فترتين للتوقف خلال المباريات للارتواء بالمياه نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

أخبار ذات علاقة

الإفريقي يهزم المرسى وتعادل محبط للترجي في افتتاح الدوري التونسي

الإفريقي يهزم المرسى وتعادل محبط للترجي في افتتاح الدوري التونسي

 

وانطلق الدوري التونسي الممتاز أمس السبت بأربع مباريات، إذ استهل الترجي مشوار الدفاع عن لقبه بالتعادل السلبي خارج أرضه مع مستقبل قابس.

ونشر الاتحاد المحلي بيانا على موقع فيسبوك جاء فيه: "بعد التنسيق بين اللجنتين الطبية والحكام، وحفاظا على صحة اللاعبين في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وعملا بتوصيات الاتحادين الدولي والإفريقي، تقرر منح اللاعبين فترتين للارتواء (شرب المياه).

وأضاف: "الأولى في الدقيقة 30 والثانية في الدقيقة 75 خلال مباريات الدوري الممتاز بداية من اليوم".

أخبار ذات علاقة

لتجنب "بَيع" المباريات.. قرار جديد بالدوري التونسي لوقف نزيف اعتراضات الأندية

لتجنب "بَيع" المباريات.. قرار جديد بالدوري التونسي لوقف نزيف اعتراضات الأندية

 

وتستأنف مباريات الجولة الأولى اليوم بأربع مباريات، حيث يلتقي اتحاد بن قردان مع الأولمبي الباجي والصفاقسي مع الترجي الجرجيسي وشبيبة العمران مع النجم الساحلي وأخيرا الاتحاد المنستيري مع الملعب التونسي.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC