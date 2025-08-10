رسميًا: إيقاف مباريات الدوري التونسي مرتين لـ"الارتواء بالمياه"

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الأحد منح اللاعبين فترتين للتوقف خلال المباريات للارتواء بالمياه نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

وانطلق الدوري التونسي الممتاز أمس السبت بأربع مباريات، إذ استهل الترجي مشوار الدفاع عن لقبه بالتعادل السلبي خارج أرضه مع مستقبل قابس.

ونشر الاتحاد المحلي بيانا على موقع فيسبوك جاء فيه: "بعد التنسيق بين اللجنتين الطبية والحكام، وحفاظا على صحة اللاعبين في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وعملا بتوصيات الاتحادين الدولي والإفريقي، تقرر منح اللاعبين فترتين للارتواء (شرب المياه).

وأضاف: "الأولى في الدقيقة 30 والثانية في الدقيقة 75 خلال مباريات الدوري الممتاز بداية من اليوم".

وتستأنف مباريات الجولة الأولى اليوم بأربع مباريات، حيث يلتقي اتحاد بن قردان مع الأولمبي الباجي والصفاقسي مع الترجي الجرجيسي وشبيبة العمران مع النجم الساحلي وأخيرا الاتحاد المنستيري مع الملعب التونسي.