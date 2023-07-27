مباراة الوداد والسد.. طرد يحيى جبران بعد تدخل متهور على بيدرو (فيديو)

لم يتردد الحكم المصري محمود البنا في طرد يحيى جبران لاعب الوداد المغربي أمام السد القطري، اليوم الخميس، في البطولة العربية. وتدخل يحيى جبران بتهور على بيدرو لاعب السد، ليكمل الوداد المباراة بـ10 لاعبين.

وانتهى الشوط الأول بين الوداد والسد على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) بالتعادل السلبي.