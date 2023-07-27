مباراة الوداد والسد.. طرد يحيى جبران بعد تدخل متهور على بيدرو (فيديو)
لم يتردد الحكم المصري محمود البنا في طرد يحيى جبران لاعب الوداد المغربي أمام السد القطري، اليوم الخميس، في البطولة العربية. وتدخل يحيى جبران بتهور على بيدرو لاعب السد، ليكمل الوداد المباراة بـ10 لاعبين.
وانتهى الشوط الأول بين الوداد والسد على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) بالتعادل السلبي.
وتضم المجموعة الثانية السد والوداد والهلال السعودي والأهلي طرابلس الليبي.
وتقام المباريات بنظام التجمع بين 16 ناديًا قسمت على أربع مجموعات بالقرعة، ويشارك بكل مجموعة أربعة أندية بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية على أن تُقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.
وسبق أن أقيمت البطولة بين 2016/2017 و2019/2020 حيث نال الترجي التونسي اللقب ثم النجم الساحلي ثم الرجاء البيضاوي المغربي، قبل أن تتوقف.