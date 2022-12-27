مدرب باريس سان جيرمان يكشف موعد عودة ميسي
أعلن كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيعود إلى النادي مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد نهاية عطلة رأس السنة وأعياد الميلاد، واحتفالات التتويج بكأس العالم مع راقصي التانغو.
وسجل المهاجم الأرجنتيني، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، هدفين ليقود منتخب بلاده للفوز على فرنسا بركلات الترجيح، في نهائي كأس العالم قبل تسعة أيام.
وسيغيب ميسي البالغ من العمر 35 عاما عن مباراة باريس سان جيرمان على ملعبه في الدوري أمام ستراسبورغ غدا الأربعاء، وكذلك عن مواجهة لانس يوم الأحد.
ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري برصيد 41 نقطة من 15 مباراة، متقدما بخمس نقاط على لانس صاحب المركز الثاني.
يذكر أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية طالبت بمنح ميسي جائزة "الكرة الذهبية السوبر" والتي منحتها فرانس فوتبول مرة واحدة.
ومنحت فرانس فوتبول كرة ذهبية سوبر سنة 1989 للأرجنتيني/ الإسباني أسطورة ريال مدريد الراحل ألفريدو دي ستيفانو كأفضل لاعب في 30 عامًا، ونافسه عليها نجوم كبار، كالفرنسي ميشيل بلاتيني والهولندي يوهان كرويف والألماني فرانز بيكنباور، وفائزون سابقون بالكرة الذهبية في الثلاثين سنة الأولى من منحها ولم تمنحها مرة أخرى.
وأكدت "موندو ديبورتيفو" أنها يجب أن تمنح مرة أخرى للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022.
وطالبت الصحيفة بضرورة منح فرانس فوتبول الكرة الذهبية السوبر مرة أخرى من أجل ليونيل ميسي البالغ 35 سنة، والذي ترك أرقامًا سيكون من شبه المستحيل على أي لاعب أن يعادلها.