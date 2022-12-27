مدرب باريس سان جيرمان يكشف موعد عودة ميسي

أعلن كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيعود إلى النادي مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد نهاية عطلة رأس السنة وأعياد الميلاد، واحتفالات التتويج بكأس العالم مع راقصي التانغو.

وسجل المهاجم الأرجنتيني، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، هدفين ليقود منتخب بلاده للفوز على فرنسا بركلات الترجيح، في نهائي كأس العالم قبل تسعة أيام.