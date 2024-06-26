ماذا تحتاج هولندا لتصبح أكثر شراسة في يورو 2024؟

إذا أرادت هولندا تحقيق أي شيء في بطولة أوروبا "يورو 2024" فسيتعين عليها أن تقلد طريقة لعب منافستها النمسا بعد أن وصلت إلى مراحل خروج المغلوب.

وكانت هولندا تحدوها آمال كبيرة قبل المشاركة في البطولة في ألمانيا، لكنها واجهت اختبارا صعبا بالخسارة 3-2 أمام النمسا في برلين، أمس الثلاثاء، لتحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

ومع ذلك، كان حصولها على أربع نقاط من أول مباراتين كافيا بالفعل لتأهلها لكنهم سيدخلون الآن دور الستة عشر كأحد "الخاسرين المحظوظين".