تقرير: الهلال قدم عرضًا لضم الإيطالي زانيولو
كشفت تقارير صحفية عن سعي نادي الهلال السعودي للتعاقد مع الدولي الإيطالي نكولو زانيولو، لاعب غلطة سراي التركي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وكان اللاعب قد غادر نادي روما، فبراير الماضي، وسجل 5 أهداف في 11 مباراة مع الفريق، لكنه لم يتمكن من الاستمرار تحت قيادة جوزيه مورينيو.
ويمتد عقد زانيولو مع فريقه التركي حتى صيف 2027.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "توتو ميركاتو"، اليوم الثلاثاء، فإن الهلال قدم عرضًا قويًا للتعاقد مع زانيولو، قيمته 30 مليون يورو سنويًا بمجموع 120 مليون يورو خلال 4 سنوات، وتم منحه 15 يومًا للرد.
وشارك اللاعب صاحب الـ27 عامًا مع غلطة سراي في 15 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع آخر.
وتُوج زانيولو مع غلطة سراي بلقب الموسم المنصرم من الدوري التركي.
الهلال كان قد تعاقد بشكل رسمي مع الثنائي روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي واقترب من ضم الصربي سيرجي سافيتش، نجم لاتسيو الإيطالي.