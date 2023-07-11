تقرير: الهلال قدم عرضًا لضم الإيطالي زانيولو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "توتو ميركاتو"، اليوم الثلاثاء، فإن الهلال قدم عرضًا قويًا للتعاقد مع زانيولو، قيمته 30 مليون يورو سنويًا بمجموع 120 مليون يورو خلال 4 سنوات، وتم منحه 15 يومًا للرد.

وشارك اللاعب صاحب الـ27 عامًا مع غلطة سراي في 15 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع آخر.