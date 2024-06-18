مدافع البرتغال يشيد بقدرة رونالدو على قيادة بلاده للمنافسة على اليورو
أشاد مدافع منتخب البرتغال روبن دياز بوجود القائد كريستيانو رونالدو ضمن المجموعة التي ستخوض نهائيات كأس أمم أوروبا 2024، ما يظهر أن منتخب بلاده "قادر على تحقيق أي شيء" بحسب قوله.
وقبل يوم من مباراة البرتغال الأولى ضد تشيكيا ضمن منافسات المجموعة السادسة ليورو 2024 يوم الثلاثاء، قال دياز، قلب دفاع مانشستر سيتي بطل إنجلترا، في مؤتمر صحافي: "أود أن أقول إنه مصدر إلهام، إنه يجعل كل شيء ممكناً، ويمثّل كل ما يمكن أن يحلم به المرء.
وتُوّج المنتخب البرتغالي بلقب أوروبا 2016 بقيادة رونالدو الذي سيكون حاضراً مرة أخرى حيث يخوض المسابقة القارية للمرة السادسة كرقم قياسي في تاريخ النهائيات.
وأضاف دياز: "أكثر من كل هذه الأشياء الصغيرة أو الكبيرة، فإن وجوده معنا في هذه اللحظة من مسيرته يمثل أنه يريد الفوز مرة أخرى، إنه قائدنا ومن الواضح أننا نتبعه حتى النهاية
ويُعدّ رونالدو الذي سجل 130 هدفاً في 207 مباريات دولية، الهداف التاريخي لنهائيات كأس أوروبا برصيد 14 هدفاً، بفارق شاسع عن أسطورة فرنسا السابق ميشيل بلاتيني الذي يحتل المركز الثاني برصيد تسعة أهداف.
وفي حال تمكن رونالدو (39 عاما) من التسجيل في النهائيات الحالية، سيدونّ اسمه كأكبر الهدافين سناً في تاريخ البطولة، محطماً الرقم القياسي المسجّل حالياً باسم النمساوي إيفيكا فاستيك عن سن الـ38 عاماً في كأس أوروبا 2008.