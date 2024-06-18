مدافع البرتغال يشيد بقدرة رونالدو على قيادة بلاده للمنافسة على اليورو

أشاد مدافع منتخب البرتغال روبن دياز بوجود القائد كريستيانو رونالدو ضمن المجموعة التي ستخوض نهائيات كأس أمم أوروبا 2024، ما يظهر أن منتخب بلاده "قادر على تحقيق أي شيء" بحسب قوله.

وقبل يوم من مباراة البرتغال الأولى ضد تشيكيا ضمن منافسات المجموعة السادسة ليورو 2024 يوم الثلاثاء، قال دياز، قلب دفاع مانشستر سيتي بطل إنجلترا، في مؤتمر صحافي: "أود أن أقول إنه مصدر إلهام، إنه يجعل كل شيء ممكناً، ويمثّل كل ما يمكن أن يحلم به المرء.

وتُوّج المنتخب البرتغالي بلقب أوروبا 2016 بقيادة رونالدو الذي سيكون حاضراً مرة أخرى حيث يخوض المسابقة القارية للمرة السادسة كرقم قياسي في تاريخ النهائيات.