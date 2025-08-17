بكاء شديد.. انهيار نيمار بعد فضيحة سانتوس "السداسية" (فيديو)

دخل النجم البرازيلي نيمار في نوبة بكاء بعد خسارة فريقه سانتوس الثقيلة أمام فاسكو دا غاما بسداسية دون رد مساء الأحد في مواجهة مثيرة بالدوري البرازيلي لكرة القدم.

وتقدم لوكاس بيتون بهدف في الدقيقة 18 ثم أحرز دافيد الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وسجل فيليب كوتينيو نجم ليفربول الإنجليزي الأسبق الهدف الثالث لصالح فاسكو دا غاما في الدقيقة 54 ثم سجل ريان الهدف الرابع من ضربة جزاء.

وأحرز كوتينيو الهدف الخامس في الدقيقة 62 ثم سجل تشي تشي الهدف السادس في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة مشاركة نيمار أساسياً وأكمل اللقاء حتى النهاية، ونال البطاقة الصفراء.

ورفع فاسكو دا غاما رصيده إلى 19 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس عشر في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن سانتوس صاحب المركز الخامس عشر.

وشوهد نيمار وهو يبكي بشدة عقب نهاية المباراة تأثراً بخسارة فريقه الثقيلة والأداء الباهت.

وانضم النجم المخضرم إلى صفوف سانتوس في شهر يناير الماضي عقب فسخ عقده بالتراضي مع الهلال السعودي.