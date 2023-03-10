الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدة ضد العين في دوري أدنوك
تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين بإقامة 4 مواجهات مثيرة ومميزة على رأسها لقاء الوحدة والعين على ملعب (آل نهيان).
ويلعب أيضًا خورفكان مع ضيفه عجمان، كما يلتقي البطائح ضيفه الظفرة، ويستضيف دبا الفجيرة منافسه اتحاد كلباء.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة الوحدة ضد العين في الدوري الإماراتي، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
يستضيف ملعب (آل نهيان) المواجهة التي تجمع بين الوحدة وضيفه العين الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات.
وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض.
ترتيب الفريقين
يحتل الوحدة المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وحقق الفريق 11 انتصارًا و4 تعادلات وتلقى 3 خسائر.
وسجل الوحدة 35 هدفًا وتلقى 17 هدفًا، ويقود الفريق المدرب الإسباني مانويل خيمينيز.
ويحتل العين المركز الثالث برصيد 37 نقطة، وحقق 11 فوزًا و4 تعادلات وتلقى أيضًا 3 خسائر.
وسجل العين 48 هدفًا وهو صاحب أقوى هجوم في الدوري وتلقى 23 هدفًا، ويقود الفريق المدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف.
وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 16 ديسمبر الماضي بالتعادل بنتيجة 1-1 في ربع نهائي الكأس، بينما فاز الوحدة في لقاء الدور الأول للدوري بنتيجة 3-2.
ويدير لقاء الفريقين مساء اليوم الجمعة، الحكم الروماني استيفان كوفاكس.
أسلحة الوحدة
يخوض الوحدة مواجهة الكلاسيكو ضد العين باحثًا عن اعتلاء الصدارة بشكل مؤقت، خاصة في ظل وجود مواجهات نارية في نفس الجولة على رأسها لقاء الجزيرة وشباب الأهلي دبي، وأيضًا مواجهة الوصل ضد الشارقة.
وقال الإسباني مانويل خيمينيز، المدير الفني لفريق الوحدة، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن هذه المواجهة تعني الكثير بالنسبة للفريقين، موضحًا أن اللقاء لا يبدو نهائيًا ولكنه مهم لاعتلاء القمة.
ويغيب عن صفوف الوحدة طحنون الزعابي للإصابة، ويعتمد الوحدة على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشامسي، وأمامه الرباعي علاء زهير وروبين فيليب وفارس جمعة وعبدالله الكربي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط آلان ماركيز وأدريان دا سيلفا وعبدالله حمد، مع ثلاثي الهجوم جواو بيدرو وسباستيان تيغالي وفاكوندو دانيال.
أوراق العين
يأمل العين حصد الفوز على حساب الوحدة مستغلًا الدفعة القوية بعد إقصاء شباب الأهلي من ربع نهائي كأس رئيس الدولة.
وقال الأوكراني سيرجي ريبيروف، المدير الفني لفريق العين، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن جميع مباريات الفريق مهمة من أجل الحفاظ على لقب الدوري.
وأشار إلى أن المواجهة ضد الوحدة تحتاج لتركيز تام، خاصة أنها أمام أحد الفرق التي تنافس على اللقب.
ويعتمد العين على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد عيسى، وأمامه تين جيدفاج وكوامي أوتون وبندر الأحبابي وإيريك جورجينيس في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ماتياس بالاسيوس وأحمد برمان وكايو كانيدو وخالد البلوشي، مع ثنائي الهجوم سفيان رحيمي ولابا كودجو.
وقال طارق العشري، المدير الفني الأسبق لفريق الشعب الإماراتي، لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهات التي تجمع بين فرق كبيرة وتشهد تنافسية مثل لقاء الوحدة والعين تكون خارج التوقعات دائمًا.
وأشار إلى أن العين فريق مميز ويقدم مستويات طيبة، خاصة مع حضور لابا كودجو الهداف القدير، مؤكدًا أن الوحدة أيضًا لديه هداف مميز وهو جواو بيدرو والذي يلعب بشكل رائع.