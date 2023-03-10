الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدة ضد العين في دوري أدنوك

ترتيب الفريقين

يحتل الوحدة المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وحقق الفريق 11 انتصارًا و4 تعادلات وتلقى 3 خسائر.

وسجل الوحدة 35 هدفًا وتلقى 17 هدفًا، ويقود الفريق المدرب الإسباني مانويل خيمينيز.

ويحتل العين المركز الثالث برصيد 37 نقطة، وحقق 11 فوزًا و4 تعادلات وتلقى أيضًا 3 خسائر.

وسجل العين 48 هدفًا وهو صاحب أقوى هجوم في الدوري وتلقى 23 هدفًا، ويقود الفريق المدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 16 ديسمبر الماضي بالتعادل بنتيجة 1-1 في ربع نهائي الكأس، بينما فاز الوحدة في لقاء الدور الأول للدوري بنتيجة 3-2.

ويدير لقاء الفريقين مساء اليوم الجمعة، الحكم الروماني استيفان كوفاكس.