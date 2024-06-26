موقف الزمالك من خوض مباراة سيراميكا في الدوري المصري

كشفت تقارير إعلامية عن موقف نادي الزمالك من خوض المواجهة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا، بعدما قرر الانسحاب من مواجهة الأهلي، التي كان من المقرر إقامتها، مساء الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا مساء السبت المقبل ضمن الجولة 28 من الدوري.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عدم خوض مباراة القمة بسبب احتجاجه على ما أسماه "غياب مبدأ تكافؤ الفرص، الذي ترسيه قواعد ومبادىء كرة القدم" في بيان رسمي عقب مباراة المصري بالجولة 26.

وقال الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك سيخوض مباراة سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل، وهو خبر مؤكد بنسبة 99.9%، انتهى القرار وتم الاستقرار بين الزمالك ورابطة الأندية المصرية المحترفة على خوض الفريق للمباراة المقبلة في الدوري المصري الممتاز، مع بعض التعديلات التي يمكن أن يجريها على الفريق بوضع بعض الناشئين في قائمته".