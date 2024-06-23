تطور مفاجئ في صفقة انتقال تشيزني إلى النصر السعودي
كشفت تقارير صحفية عن تطور مفاجئ في محاولات نادي النصر السعودي ضم فويتشيك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس، في الميركاتو الصيفي الجاري.
ويبحث النصر عن التعاقد مع حارس مرمى مميز خلال الفترة الصيفية الحالية، من أجل خلافة الكولومبي دافيد أوسبينا، الذي رحل عن النادي في الأيام الماضية.
وكانت الصفقة قد توقفت بين النصر ويوفنتوس بسبب المطالب المالية للنادي الإيطالي، إذ ذكرت التقارير أن اليوفي طلب 5 ملايين يورو لرحيل اللاعب ولكن "العالمي" يريد دفع 3 ملايين يورو فقط.
من جانبه، ذكر الإعلامي الرياضي نيكولا شيرا عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "يوفنتوس يستعد لرحيل تشيزني في الميركاتو الحالي، حيث لا يدخل اللاعب ضمن اختيارات المدرب تياغو موتا".
وأضاف: "اليوفي يجري محادثات متقدمة مع النصر السعودي، الذي جهز عقدًا حتى عام 2026 للحارس مقابل 20 مليون يورو سنويًا".
كما أشارت تقارير أخرى إلى أن يوفنتوس قرر فعلًا إجراء محادثات متقدمة من مسؤولي النصر لإتمام صفقة انتقال الحارس البولندي.
وشارك البولندي تشيزيني مع يوفنتوس في 252 مباراة رسمية، إذ توج مع الفريق بـ8 بطوةلات، بينهما 3 ألقاب متتالية لبطولة الدوري الإيطالي.