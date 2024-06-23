تطور مفاجئ في صفقة انتقال تشيزني إلى النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تطور مفاجئ في محاولات نادي النصر السعودي ضم فويتشيك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويبحث النصر عن التعاقد مع حارس مرمى مميز خلال الفترة الصيفية الحالية، من أجل خلافة الكولومبي دافيد أوسبينا، الذي رحل عن النادي في الأيام الماضية.

وكانت الصفقة قد توقفت بين النصر ويوفنتوس بسبب المطالب المالية للنادي الإيطالي، إذ ذكرت التقارير أن اليوفي طلب 5 ملايين يورو لرحيل اللاعب ولكن "العالمي" يريد دفع 3 ملايين يورو فقط.

من جانبه، ذكر الإعلامي الرياضي نيكولا شيرا عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "يوفنتوس يستعد لرحيل تشيزني في الميركاتو الحالي، حيث لا يدخل اللاعب ضمن اختيارات المدرب تياغو موتا".