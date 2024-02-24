أس: نوير ودي خيا رفضا الانضمام إلى النصر

وذكرت "أس" أن يان أوبلاك ومارك آندري تير شتيغن، وأندري لونين، وكيلور نافاس، يتناسبون مع المعايير التي يطلبها النصر.

لكن يبدو أن نافاس فقط الذي يمكنه مغادرة أوروبا للانتقال إلى الدوري السعودي، وقد ارتبط بالانضمام إلى الهلال.

ويقترب الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا من العودة للنصر مع اقتراب تعافيه من الإصابة، ويعتمد النصر على وليد عبدالله وراغد النجار في حراسة المرمى.

يشار إلى أن دي خيا، البالغ من العمر 33 عاما، بلا نادٍ حاليا بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الصيف الماضي.

أما مانويل نوير، البالغ من العمر 37 عاما، فيرتبط بعقد مع بايرن ميونخ حتى يونيو 2025.

ولعب نوير 19 مباراة لبايرن ميونخ هذا الموسم، حافظ فيها على نظافة الشباك 8 مرات، وتلقى 22 هدفا.

وتأهل النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يلعب مع العين الإماراتي الشهر المقبل.

ويملك النصر 49 نقطة من 20 مباراة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.

وتأهل النصر مع الهلال والاتحاد والخليج إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.