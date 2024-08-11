شهدت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس منافسات مشتعلة في يومها الأخير.

وتعتلي الصين صدارة ترتيب جدول أولمبياد باريس 2024 قبل خوض منافسات اليوم الختامي.

وحققت الصين 39 ميدالية ذهبية بفارق ميدالية واحدة عن أمريكا التي تتفوق في عدد الميداليات الإجمالية.

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وتقدم "إرم نيوز" أبرز أسماء ومواعيد أبرز المنافسين، خاصة العرب في الأولمبياد الصيفية الجارية.

وفيما يلي أبرز منافسات اليوم الأحد 11 أغسطس 2024 ومواعيد المواجهات بتوقيت مكة المكرمة:

ألعاب قوى

روز شليمو (البحرين) - ماراثون السيدات - 09:00 صباحًا.

يونيس تشيبتشي تشومبا (البحرين) - ماراثون السيدات - 09:00 صباحًا.

تيغيست غاشاو (البحرين) - ماراثون السيدات - 09:00 صباحًا.

رحمة تاهيري (المغرب) - ماراثون السيدات - 09:00 صباحًا.

كوثر فركوسي (المغرب) - ماراثون السيدات - 09:00 صباحًا.

فاطمة الزهراء (المغرب) - ماراثون السيدات - 09:00 صباحًا

مصارعة - رجال - 12:00 ظهرًا

جيفي ماتشاراشيفيلي (جورجيا) - أحمد تازهودينوف (البحرين) - المواجهة الـ 12 على البساط ب

دراجات - سيدات

ابتسام زايد (مصر) - 12:00 ظهرًا

رفع أثقال - سيدات

حليمة عباس (مصر) 12:30 ظهرًا

خماسي حديث - سيدات

ملك إسماعيل (مصر) - 12:40 ظهرًا

كرة يد - نهائي الرجال

ألمانيا - الدنمارك - 14:30 ظهرًا

حفل الختام - 22:00 مساءً