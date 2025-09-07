هل يحقق منتخب جزر القمر أقوى مفاجآت تصفيات كأس العالم؟

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أشعل منتخب جزر القمر صراع التأهل إلى كأس العالم 2026 في مجموعته بتصفيات قارة أفريقيا بعدما اقتنص الفوز خارج أرضه على إفريقيا الوسطى بثنائية دون رد.

ويحتل منتخب جزر القمر المركز الثاني في المجموعة التاسعة بتصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أفريقيا بعدما جمع 15 نقطة من 8 جولات.

ويتصدر منتخب غانا الترتيب برصيد 16 نقطة بينما يحتل منتخب مدغشقر المركز الثالث برصيد 13 نقطة وخلفه منتخب مالي بفارق نقطة واحدة.

ويلتقي منتخب مالي منافسه غانا مساء الاثنين في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الثامنة بينما يستضيف منتخب مدغشقر منافسه تشاد.

ويملك منتخب جزر القمر حظوظاً جيدة بعدما حقق 5 انتصارات وخسر 3 مباريات وهو ما يجعله قادراً على تحقيق المفاجأة والمنافسة على انتزاع بطاقة التأهل للمونديال.

ويحتاج المنتخب العربي لإهدار غانا على الأقل نقطتين أمام مالي ليبقي على حظوظه حتى الجولة الأخيرة.

ويواجه منتخب جزر القمر منافسه مدغشقر في الجولة التاسعة ثم يخرج لمواجهة المنتخب الغاني وفي حال الفوز بالمباراتين سيفجر مفاجأة كبيرة ويبلغ المونديال لأول مرة في تاريخه.

وحقق منتخب جزر القمر تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة بعدما شارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في نسخة 2021 بالكاميرون وبلغ دور ثمن النهائي.

وتأهل منتخب جزر القمر إلى نسخة كأس الأمم الأفريقية القادمة والتي يحتضنها المغرب بين 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

ويحتل منتخب جزر القمر المركز 107 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) متقدماً على منتخبات عربية مثل السودان وليبيا وموريتانيا.