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رياضة

عاد معتذراً.. أحمد فتوح يصدم جماهير الزمالك (صورة)

عاد معتذراً.. أحمد فتوح يصدم جماهير الزمالك (صورة)
أحمد فتوح نجم نادي الزمالكالمصدر: حساب الزمالك على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
25 يوليو 2025، 5:17 ص

وجه أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك صدمة جديدة لجماهير القلعة البيضاء بعد أيام قليلة من أزمته الأخيرة بعد ظهوره في حفل غنائي للمطرب راغب علامة.

وأعلن نادي الزمالك تغريم فتوح مبلغ مليون جنيه مصري، وإحالته للتحقيق نتيجة غيابه عن المران بداعي مرض عمه، ثم ظهوره في حفل غنائي دون إذن النادي.

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 وفاجأ فتوح جماهير فريقه بنشر صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" مع أصدقائه وهو في حفل موسيقي ما أثار ردود فعل غاضبة بين جماهير الزمالك.

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وتوقع المتابعون اعتذار فتوح عن حضوره حفل راغب علامة، ولكن المفاجأة كانت بنشره الصورة الجديدة عبر حسابه على موقع إنستغرام.

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 ورغم أن البعض أكد أن الصورة قديمة من حفل زفاف شقيقته، إلا أن توقيت نشر الصورة أصاب جماهير الزمالك بصدمة.

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 ورد فتوح من خلال رسالة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" على الانتقادات، قائلاً:" لماذا يتداول المتابعون كل صورة أنشرها ويدخلون الزمالك والجمهور".

وأضاف:" مهما تعملوا أنا أحب الزمالك، وأقدّر جداً جماهيره العظيمة، والصورة قديمة من فرح شقيقتي".

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