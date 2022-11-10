جيرو ومبابي وبنزيما ضمن تشكيلة فرنسا المبدئية لكأس العالم

استدعى ديدييه ديشان مدرب فرنسا أوليفييه جيرو ضمن تشكيلة مبدئية لكأس العالم لكرة القدم ضمت 25 لاعبا، اليوم الأربعاء، في ظل إصابات تثير القلق في صفوف حامل اللقب.

ويقدم المهاجم المخضرم، الذي عاد لتشكيلة فرنسا في مارس آذار الماضي بعد غياب دام تسعة أشهر بعد خروج الفريق مبكرا من بطولة أوروبا، أداء جيدا مع ميلان والمنتخب الفرنسي في الفترة الأخيرة.

ويبتعد بنزيما بفارق هدفين فقط خلف الرقم القياسي في عدد الأهداف مع المنتخب الفرنسي المسجل باسم تييري هنري (51 هدفا).

وقال ديشان، الذي سيتعين عليه استبعاد لاعبين اثنين بحلول يوم الاثنين المقبل: "يعرف مكانته. يعرف موقفي. من الأفضل للمنتخب الفرنسي أن يكون معنا".

ويعاني عدد من اللاعبين من الإصابات، بينهم بنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية وبريسنل كيمبمبي مدافع باريس سان جيرمان ورافائيل فاران لاعب مانشستر يونايتد.

وضمت التشكيلة إدواردو كامافينجا وأدريان رابيو وأوريلين تشاوميني، ضمن ستة لاعبين في خط الوسط في ظل إصابة بول بوجبا ونجولو وتأكد غيابهما عن البطولة.

وفي الهجوم، ضمت التشكيلة كيليان مبابي وجيرو وبنزيما وكينغسلي كومان وعثمان ديمبلي وأنطوان غريزمان وكريستوفر نكونكو.

وتستهل فرنسا مشوارها في كأس العالم بمواجهة أستراليا في 22 نوفمبر تشرين الثاني ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الدنمارك وتونس.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس مرمى: ألفونس أريولا - هوجو لوريس - ستيف مانداندا.

مدافعون: لوكا هرنانديز - تيو هرنانديز - بريسنل كيمبمبي - إبراهيما كوناتي - جول كوندي - بنجامين بافارد - وليام صليبا - دايو أوباميكانو - رافائيل فاران.

لاعبو وسط: إدواردو كامافينجا - يوسف فوفانا - ماتيو الغندوزي - أدريان رابيو - أوريلين تشاوميني - جوردان فيرتو.

مهاجمون: كريم بنزيما - كينجسلي كومان - عثمان ديمبلي - أوليفييه جيرو - أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - كريستوفر نكونكو.