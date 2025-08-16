الكبير أخطأ مرات ومرات.. رد فعل مثير من أحمد الطيب بعد غلطة مصطفى شوبير (فيديو)

أظهر المعلق الرياضي أحمد الطيب، ردة فعل مثيرة بعد الخطأ الفادح الذي وقع فيه حارس الأهلي مصطفى شوبير أمس أمام فاركو.

وحقق الأهلي أول انتصار له هذا الموسم بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2، والفوز على فاركو بنتيجة 4-1 رفع رصيد الفريق إلى 4 نقاط وضعته مؤقتًا في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ورغم التفوق الكبير، جاءت الدقيقة 70 لتشهد لقطة غير متوقعة من الحارس مصطفى شوبير. بعد ارتباك دفاعي، أعاد الكرة إلى داخل الملعب بدلًا من تركها للخروج، ليستغلها محمد فخري لاعب فاركو ويسجل الهدف الوحيد لفريقه بسهولة.

رسالة أحمد الطيب

وجه الطيب، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي بشأن الحارس مصطفى شوبير، بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة فريقه أمام فاركو ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وعبر حسابه على فيسبوك، نشر أحمد الطيب فيديو لهدف قديم في مرمى منتخب مصر تسبب فيه الحارس الدولي السابق أحمد شوبير، والد مصطفى شوبير.

وكتب الطيب تعليقًا مثيرًا قال فيه: "الكبير أخطأ مرّات ومرّات كثيرة، بينما الصغير أخطأ مرات قليلة، كفاكم قسوة على الصغير".