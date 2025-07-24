رسميا.. فاتنة سويدية تزلزل عرش أجمل لاعبة في العالم (صور)

أثار انتقال المهاجمة السويدية أليس سوندرجارد إلى نادي جنوة الإيطالي موجة تفاعل واسعة بين عدد من مشجعي كرة القدم، الذين أعلنوا اختيارها "اللاعبة الأكثر جاذبية في العالم"، متجاوزة بذلك أليشا ليمان، نجمة يوفنتوس ومنتخب سويسرا، التي سيطرت على اللقب لسنوات.

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وجاء إعلان النادي الإيطالي عبر منصاته الرسمية عن التعاقد مع سوندرجارد ليشعل المنافسة على منصب "ملكة جمال كرة القدم"، فقد توالت التعليقات من الجماهير، التي رأت في اللاعبة السويدية وجهاً جديداً يستحق التتويج.

وانتقلت المهاجمة السويدية أليس سوندرجارد إلى نادي جنوة مطلع هذا الشهر، وظهرت في سلسلة صور نشرها النادي على صفحته الرسمية على إنستغرام، ما أثار إعجاب الجماهير.

خبرة كبيرة

وتتمتع سوندرجارد بخبرة كبيرة في كرة القدم، فقد حصلت على أول استدعاء للمنتخب السويدي وهي في الـ15 من عمرها.

والآن، ستسعى للحفاظ على مكانة جنوة في الدرجة الممتازة الإيطالية بعد صعود الفريق إلى الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

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بفضل موهبتها التهديفية، لعبت سوندرجارد دورًا حاسمًا في موسم بولونيا الرائع في الموسم الماضي، وهو النادي الذي نافس جنوة على مكان في الدوري حتى النهاية.

وسبق لها اللعب مع نادي فيرونا، أيضًا في إيطاليا، وسجلت العديد من الأهداف في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

لكن انتقالها الأخير إلى نادٍ كبير أعادها إلى دائرة الضوء، فقد انصبّ اهتمام الجماهير على جمالها، ورفعوها فوق عرش "أجمل لاعبة كرة قدم" التي كانت تحتله نجمة يوفنتوس والمنتخب السويسري أليشا ليمان.

وكتب أحد مستخدمي إنستغرام: "رسميًا، أصبحت أجمل لاعبة كرة قدم في العالم"، بينما علّق آخر بمزاح: "كنت دائمًا مشجعًا لجنوة".

وأضاف ثالث: "لقد جذبوني إلى تشجيع فريق السيدات هذا العام"، بينما كتب رابع: "اشتراك فوري!".

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يُذكر أن أليشا ليمان، التي كانت توصف سابقًا بأجمل لاعبة كرة قدم في العالم، تربطها علاقة عاطفية سابقة مع دوغلاس لويز، فقد بدآ المواعدة عام 2021، ثم انفصلا بعد عام، قبل أن يعودا إلى بعضهما مطلع 2024، لكنهما افترقا مرة أخرى حسبما أُشيع.

وتتمتع ليمان بشعبية هائلة، إذ يتابعها 16.7 مليون على إنستغرام و12 مليونًا على تيك توك، حتى تم تعيين حارس شخصي خاص لها، خلال بطولة أمم أوروبا للسيدات هذا الصيف بسبب الإقبال الكبير عليها للحصول على توقيعات أو صور ذاتية.