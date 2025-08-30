هذا ما كان يجب أن يفعله دوران.. ماذا قالت جماهير النصر عن رونالدو "الثاني"؟

كتب: نور الدين ميفراني

أشادت جماهير النصر السعودي بالنجم البرتغالي جواو فيليكس بعد تألقه أمام التعاون، في بداية مشوار الفريقين في دوري روشن، إذ سجل هاتريك خلال الفوز 5-0.

وسجل النجم البرتغالي البالغ 25 سنة أهدافه في الدقائق 7 و67 و87، في حين تكفل القائد كريستيانو رونالدو والفرنسي كينغسلي كومان بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في المباراة.

وصنع جواو فيليكس 3 فرص للتسجيل وسدد 4 مرات على المرمى من 5 محاولات، وسجل هاتريك ليحصل على أعلى نقاط في المباراة.

وتفاعلت جماهير النصر مع تألق النجم البرتغالي ولجأت للمواقع الاجتماعية للإشادة به، مؤكدين أنه سيكون جيدًا مثل مواطنه القائد كريستيانو رونالدو.

وكتب أحد المعلقين على منصة "إكس": " لدينا رونالدو آخر".

وكتب آخر: "هذا ما كان من المفترض أن يكون عليه دوران".

وكتب ثالث: "يستحق ذلك، سيحوله رونالدو إلى وحش. إنه يتعلم بالفعل".

وعلق رابع: "لقد بذل قصارى جهده الليلة. احترام كبير لفيليكس. لنسعى لتسجيل المزيد من الأهداف في المباراة القادمة".

وكتب خامس: "سيُشكّل تهديدًا للخصوم هذا الموسم".

وتحدث البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر عن الفوز وقال: "كانت مباراتنا الأولى في الدوري وهدفنا الفوز والحصول على نتيجة إيجابية أمام منافس قوي، وأعتقد أن قدرات اللاعبين هي التي ساعدتنا على تحقيق الفوز، وشيئاً فشيئاً سنصل إلى المستوى الذي نطمح إليه".