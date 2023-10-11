بنزيما: انضمامي للاتحاد لطموحي بأن أكون جزءًا من مشروع سعودي ضخم (فيديو)

وانضم بنزيما إلى الاتحاد قادمًا من ريال مدريد، في يونيو/ حزيران الماضي، في عقد يمتد حتى 2026.

وقال بنزيما في مقابلة مع حساب رابطة الأندية السعودي منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة باسم تويتر سابقًا: "أردت المجيء إلى السعودية قبل وقت طويل من احتراف كرة القدم، ومع قدوم مشروع كرة القدم هنا بدا أنه مشروع ضخم من كل النواحي".

وأضاف: "أردت أن أكون جزءًا منه، ودافع المساعدة بنهوض اللعبة في السعودية واحد من الأسباب التي جعلتي آتي إلى هنا".

وشدد بنزيما في حواره على أن "السعودية دولة مسلمة، ولأنهم رحبوا بي بأيدٍ مفتوحة شعرت بالحب على الفور، وعندما تكون في مكة تشعر بالسلام والنقاء، إنه مكان استثنائي، وهناك توجد الحقيقة".

وعن شعوره باللعب في الاتحاد قال المهاجم الفرنسي: "أشعر بالسعادة داخل وخارج الملعب، وأقدّر حب الناس، وهذا يجعلني سعيدًا، وسأحاول تقديم أقصى ما بوسعي في الملعب".

وواصل: "يوجد الكثير من الشغف والتاريخ الكروي هنا، وسعيد بمستوى اللعبة.. أنا حقًا متفاجئ بالمستوى في السعودية لأننا في أوروبا لا نشاهد الكثير من كرة القدم هنا".

وأضاف المهاجم الفرنسي: "يشاهد الكثيرون، الآن، مباريات الدوري السعودي بعد جلب الكثير من الأسماء الكبيرة للمسابقة".

ومنذ بدء كريستيانو رونالدو مسيرته مع النصر، مطلع العام الجاري، تدفقت أسماء لامعة من أوروبا إلى فرق السعودية، مثل: بنزيما، ونيمار، ونغولو كانتي، ورياض محرز، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، وحجزوا أماكن أساسية على الفور.

وعن أداء الاتحاد هذا الموسم قال بنزيما: "بدأنا الموسم بشكل جيد، والتشكيلة لم تتغير كثيرًا عن الموسم الماضي، وهذا شيء جيد، بالإضافة لضم لاعبين جدد لتدعيم الصفوف".

وعن إصابته قال: "لقد كنت أعاني من إصابة، لكنني أفضل، الآن، وأتدرب بكامل لياقتي، والفريق يتطور من مباراة لأخرى، وأنا كذلك، وهذا هو المهم، لكن الأكثر أهمية بالنسبة لي هو حصد البطولات في نهاية الموسم".