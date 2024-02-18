سبب انفعال رونالدو على نجله كريستيانو جونيور قبل مباراة النصر (فيديو)

وسجل الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وأوتافيو مونتيرو هدفا لكل منهما ليحقق النصر الفوز بصعوبة 2-1 على ضيفه الفتح ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع فريق المدرب لويس كاسترو، الذي حقق الفوز في مباراته الأولى بعد استئناف الدوري عقب انتهاء التوقف بسبب كأس آسيا، رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق مؤقتا مع الهلال المتصدر الذي سيواجه الرائد غدا الأحد إلى أربع نقاط.

وكان النصر قد فاز على الفيحاء 1-صفر في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا، يوم الأربعاء الماضي، ويخوض مواجهة الإياب الأربعاء القادم.

ويحل النصر ضيفا على منافسه الشباب في الجولة القادمة، بينما يستقبل الفتح نظيره ضمك.