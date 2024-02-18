سبب انفعال رونالدو على نجله كريستيانو جونيور قبل مباراة النصر (فيديو)
انفعل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، على نجله كريستيانو جونيور، قبل المباراة التي جمعت الفريق الأول للنصر مع نظيره الفتح، مساء السبت، في الدوري السعودي لكرة القدم.
وقبل المباراة حرص نادي النصر على تكريم براعم فريق النصر بعد فوزهم بدوري البراعم تحت 13 سنة.
وخلال دخول ناشئي النصر بقيادة كريستيانو جونيور وقف لاعبو الفريق الأول للعالمي لتحيتهم والتصفيق لهم، ولكن يبدو أن نجل الأسطورة البرتغالي ابتعد قليلا عن الصف، لينفعل عليه رونالدو، طالبا منه أن يقف في الصف مع زملائه ويقوم بتوجيه التحية بطريقة لائقة كما يفعل زملاؤه الأشبال.
وسجل الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وأوتافيو مونتيرو هدفا لكل منهما ليحقق النصر الفوز بصعوبة 2-1 على ضيفه الفتح ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
ورفع فريق المدرب لويس كاسترو، الذي حقق الفوز في مباراته الأولى بعد استئناف الدوري عقب انتهاء التوقف بسبب كأس آسيا، رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق مؤقتا مع الهلال المتصدر الذي سيواجه الرائد غدا الأحد إلى أربع نقاط.
وكان النصر قد فاز على الفيحاء 1-صفر في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا، يوم الأربعاء الماضي، ويخوض مواجهة الإياب الأربعاء القادم.
ويحل النصر ضيفا على منافسه الشباب في الجولة القادمة، بينما يستقبل الفتح نظيره ضمك.