تصريح شوبير الصادم.. ما حقيقة "ضربة" الخطيب لوسام أبو علي؟

عاد اسم اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي للظهور بقوة في أروقة الأهلي المصري رغم رحيله عن صفوف الفريق الأحمر.

وأعلن الأهلي رحيل لاعبه الفلسطيني إلى كولومبوس كرو الأمريكي في صفقة أثارت جدلاً واسعاً في الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم رحيل وسام رسمياً فإن النادي الأمريكي لم يقيد اللاعب الفلسطيني بعد في قائمته، في ظل أنباء حول تلويح الأهلي بإعادة لاعبه حال عدم التزام كولومبوس بسداد مستحقات الصفقة بعد تأخر قيمة القسط الأول.

وانتشرت تصريحات للإعلامي أحمد شوبير المقرب من إدارة الأهلي يؤكد أن وسام أبو علي طلب خوض التدريبات مع الفريق الأحمر لحين قيده في كولومبوس كرو، ولكن محمود الخطيب رئيس النادي رفض ذلك.

ولكن الحقيقة أن هذه التصريحات الصادمة ليست صحيحة، كما أن الخطيب لم يتلق أي طلبات من وسام أبو علي بشأن العودة لخوض التدريبات مع الفريق.

وبحسب مصادر داخل الأهلي فإن وسام أبو علي لم يتواصل مع إدارة القلعة الحمراء منذ رحيله عن الفريق ولم يطلب العودة للتدريبات.

وكان وسام أبو علي قد قاطع تدريبات الأهلي للضغط من أجل الرحيل قبل أن يظهر في مقطع فيديو ويعتذر لجماهير النادي.