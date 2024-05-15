مفاجأة.. من هو اللاعب الذي ارتدى أحفاد أنشيلوتي قميصه خلال احتفالات ريال مدريد؟
حرصت عائلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على الحضور في النادي لالتقاط صور مع لقب الدوري الإسباني الذي حققه الميرنغي للمرة الـ36 في تاريخه.
وكان ريال مدريد قد حسم لقب الليغا رسميًا، منذ الجولة الـ 34 بفوزه على قادش (3-0)، وخسارة برشلونة أمام جيرونا (4-2).
وكان اللافت للنظر هو ظهور أحفاد المدرب الإيطالي وهم يرتدون قمصان ريال مدريد مزينة برقم 24، والذي يرتديه التركي أردا غولر، لاعب الفريق، والذي لم يشارك كثيرًا هذا الموسم بسبب تعرضه للعديد من الإصابات، ولكنه ظهر بقوة في المباريات الأخيرة بعد حسم اللقب رسميًا مسجلاً 3 أهداف.
وكان غولر قد سجّل أول أهدافه مع ريال مدريد في شباك سيلتا فيغو، في مباراة انتهت بفوز الميرنغي بأربعة أهداف مقابل هدف، برسم الجولة الثامنة والعشرين من الليغا في 10 مارس الماضي.
بينما سجل ثاني أهدافه في شباك ريال سوسيداد، في مواجهة انتصر فيها النادي الملكي بفضل هذا الهدف، وذلك في 26 أبريل الماضي، برسم الجولة الثالثة الثلاثين، وجاء ثالث أهدافه ضد غرناطة.
وعاش النجم التركي فترة صعبة بعد انتقاله إلى ريال مدريد، إذ تعرّض لإصابات متتالية حرمته من المشاركة كثيرًا مع الفريق، قبل أن يضع الجهاز الفني للنادي الملكي خطةً له من أجل تحسين القدرات البدنية.
يُذكر أنّ أردا غولر انضم إلى صفوف ريال مدريد، صيف العام الماضي 2023، قادمًا من فنربخشة التركي، مقابل 20 مليون يورو، بعد مُنافسة قوية مع برشلونة.