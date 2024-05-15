مفاجأة.. من هو اللاعب الذي ارتدى أحفاد أنشيلوتي قميصه خلال احتفالات ريال مدريد؟

حرصت عائلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على الحضور في النادي لالتقاط صور مع لقب الدوري الإسباني الذي حققه الميرنغي للمرة الـ36 في تاريخه.

وكان ريال مدريد قد حسم لقب الليغا رسميًا، منذ الجولة الـ 34 بفوزه على قادش (3-0)، وخسارة برشلونة أمام جيرونا (4-2).

وكان اللافت للنظر هو ظهور أحفاد المدرب الإيطالي وهم يرتدون قمصان ريال مدريد مزينة برقم 24، والذي يرتديه التركي أردا غولر، لاعب الفريق، والذي لم يشارك كثيرًا هذا الموسم بسبب تعرضه للعديد من الإصابات، ولكنه ظهر بقوة في المباريات الأخيرة بعد حسم اللقب رسميًا مسجلاً 3 أهداف.