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رياضة

الكشف عن السر وراء تسمية لامين يامال بهذا الاسم

الكشف عن السر وراء تسمية لامين يامال بهذا الاسم
لامين يامالالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2024، 11:41 ص

كشفت تقارير صحفية عن السر وراء تسمية لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة، بهذا الاسم.

ويستعد لامين يامال للمشاركة مع منتخب إسبانيا في مواجهة إنجلترا بنهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، مساء اليوم الأحد، على الملعب الأولمبي ببرلين.

وقدم اللاعب حتى بطولة مذهلة، وقاد منتخب بلاده للنهائي، بعد هدف رائع سجله في شباك إسبانيا بالمواجهة السابقة.

وخلال 6 مباريات في البطولة أسهم في تسجيل 4 أهداف (سجل 1، وقدم 3 تمريرات حاسمة)، كما حصد جائزة رجل المباراة في لقاء فرنسا بنصف النهائي.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" نقلا عن صحيفة "إسبيخو بوبليكو"، فقبل ولادة لامين يامال بفترة وجيزة، تلقى والداه في إحدى مناطق الهجرة التي كانت وراء وصوله إلى برشلونة مساعدة من شخصين، كان أحدهما يدعى لامين، والآخر يامال، كانت أهميتهما كبيرة لدرجة أن والدي اللاعب قررا تسمية طفلهما باسميهما لشكرهما على دعمهما. 

لامين يامال من مواليد سنة 2007 في مدينة برشلونة، وفي سن الخامسة من عمره التحق الشاب بأكاديمية "لا ماسيا" التابعة لنادي برشلونة، حيث تمكن من صقل موهبته، وكشف عن إمكانيات كبيرة في سن مبكرة، وتم اختياره للصعود إلى الفريق الأول مع بداية الموسم الحالي.

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ويعتبر يامال أصغر لاعب يشارك في الدوري الإسباني الممتاز، وأصغر لاعب أسهم في صناعة هدف في عمر 16 عاما فقط.

ولعب نجم برشلونة الصاعد ضمن صفوف منتخب إسبانيا لأقل من 19 سنة، وسبق له أن تدرج في الفئات الصغرى تحت سن (15 و16 و17 سنة).

يورو 2024

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