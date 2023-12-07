باريس سان جيرمان يعلن وصول مستثمر جديد للنادي

وقال النادي في البيان: "سيضع الاتحاد أسس المرحلة التالية لباريس سان جيرمان من النمو العالمي وسيقود نجاح النادي في مجال كرة القدم والأعمال، سيتم استخدام استثمار "أركتوس" لتنمية عمليات باريس سان جيرمان وأيضًا دعم المبادرات العقارية الإستراتيجية للنادي، بما في ذلك تلك المتعلقة بملعبه والمراحل المستقبلية لتطوير نادي باريس سان جيرمان الرائد عالميًّا".

ومن خلال هذه الاتفاقية، يمكن للشريك الجديد أن يصل إلى 21.5% من ملكية النادي، والتي تبلغ قيمتها نحو 4.3 مليار يورو والتي دفعت شركة قطر للاستثمار الرياضي 70 مليون يورو في 2011.

كما التزمت "أركتوس" بمواصلة الترويج لكرة القدم النسائية والعمل مع النادي الفرنسي للاستثمار في الرياضات الأخرى.

وتمتلك هذه الشركة ملكية في 30 رياضة مختلفة.