من هو المحلل التحكيمي لقنوات ثمانية الناقلة للدوري السعودي؟

أعلنت قنوات "ثمانية"، الناقل الرسمي لبطولات الكرة السعودية، خلال الـ6 سنوات المقبلة عن أبرز محلليها والمعلقين بها وأيضا عن الجانب التحليلي للتحكيم الذي سيكون مسؤولا عنه خليل جلال، حيث ستبدأ بثها التجريبي مع بطولة كأس السوبر السعودي، التي تنطلق يوم 19 أغسطس الجاري، في هونغ كونغ.

وكشفت قنوات "ثمانية"، أمس الجمعة، خطتها الإعلامية للموسم الرياضي الجديد، والذي تضمن إطلاق تطبيق "ثمانية" وقنوات "ثمانية الفضائية"، في خطوة تهدف لإعادة تعريف تجربة مشاهدة المحتوى في العالم العربي، من خلال بثّ البطولات السعودية وتقديم برامج ثقافية وترفيهية مميزة.

أخبار ذات علاقة مذيعون ومحللون جدد.. 3 برامج رئيسية في قناة ثمانية

أخبار ذات علاقة الفرق بين المشاهدة المجانية والمدفوعة على قنوات ثمانية

وستوفر "ثمانية" بثّاً مجانيّاً عالي الجودة لجميع مباريات السوبر السعودي والدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك ودوري يلو هذا الموسم، حصريّاً عبر تطبيق "ثمانية"، وقنواتها الفضائية على قمري "عرب سات" و"نايل سات"، إضافةً إلى تطبيق "جاكو"، وذلك لضمان وصولها إلى أوسع شريحة من المتابعين في السعودية والعالم العربي.

وسيتاح تطبيق القنوات للتحميل على أنظمة الهواتف، إضافةً إلى الشاشات الذكية، ابتداءً من 13 أغسطس، على أن يكون الإطلاق الرسمي للقناة الفضائية بتاريخ 28 أغسطس، تزامناً مع انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين، فيما تُنقل بطولة السوبر السعودي من 19 أغسطس وحتى 23 أغسطس، ضمن مرحلة البث التجريبي للقناة الفضائية.

أخبار ذات علاقة مفاجأة.. يوتيوبر عالمي يعلن نقل مباريات الدوري السعودي عبر قناته (فيديو)

ويضم طاقم قنوات "ثمانية" نخبة من أبرز الإعلاميين والمعلقين والمحللين الرياضيين في المنطقة، من بينهم نواف التمياط وعبيد الله العيسى، وطارق ذياب من تونس، إلى جانب حامد الحارثي وفارس عوض، وفهد العتيبي وخالد العرافة، وعبد الله أشكناني، ومساعد الصقعبي وسعد السبيعي وعبد العزيز الجميعة، وللتحليل التحكيمي سيتواجد خليل جلال، رئيس لجنة الحكام السعودي السابق، لإيضاح كل ما يخص التحكيم في المباريات.

من هو خليل جلال؟

وُلد خليل جلال الغامدي في 2 سبتمبر 1970، بمدينة الباحة جنوب السعودية، ودرس هناك التربية البدنية في كلية المعلمين، وبعد تخرجه عمل في ذات المنطقة ثم انتقل لاحقا إلى المنطقة الشرقية، بينما دخل مجال التحكيم عام 1989، حتى نال الشارة الدولية في 2003.

وكان خليل جلال من أبرز الحكام في تاريخ المملكة، وشارك في إدارة مباريات كأس العالم عام 2010 وكان من حكام النخبة بقارة آسيا.

وصنّف خليل جلال ضمن قائمة أفضل 50 حكما بالعالم 2008، وبعد 5 أعوام من اعتزاله اللعبة، أصبح خليل جلال رئيسا لجنة الحكام السعودية في 2019، ولكنه لم يكمل مهمته طويلا حيث تم إقالته بسبب تصريحات له دون إذن مسبق بعد مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس الملك آنذاك.

وكان خليل جلال تحدث بإسهاب للقناة السعودية الرياضية عن ترتيبات لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم ودورها في توفير معلومات شاملة للحكام الأجانب الذين يتم اختيارهم لقيادة المباريات في السعودية، ومن بينها إبلاغهم باللاعبين المؤثرين واللاعبين النجوم ليعرف الحكم كيفية التعامل معهم ويساهم في حماية نجوم الفرق، وهو التصريح الذي أثار جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي طيلة الفترة الماضية قبل أن يقرر اتحاد كرة القدم إعفاء خليل جلال من منصبه.