بعد أزمة أرض أكتوبر.. 4 كوارث "تزلزل" مجلس إدارة الزمالك

تفجرت أزمة قوية في وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بعد قرار مفاجئ من وزارة الإسكان بطرد القائمين على أعمال الإنشاء في أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر.

ويخطط نادي الزمالك لإنشاء فرع في مدينة 6 أكتوبر يشمل عدة ملاعب رياضية بجانب طرح العضويات في أقرب فرصة.

ومع اشتعال أزمة أرض أكتوبر، تبدو هناك 4 كوارث تزلزل مجلس إدارة الزمالك الحالي وتسببت في تصدير أزمات حادة عطلت إدارة القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة.

أزمة إيقاف القيد

تبقى الأزمة الأكبر التي حاصرت نادي الزمالك في عهد مجلسه الحالي برئاسة حسين لبيب متمثلة في إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم ومنعه من تسجيل لاعبيه الجدد.

الزمالك وجد نفسه مطالباً بسداد مبالغ مالية طائلة للاعبين ومدربين سابقين في عهود سابقة وعلى رأسهم المغربي خالد بوطيب والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا لاعبي القلعة البيضاء السابقين والبرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأسبق.

واستمرت معاناة الزمالك مع عقوبات إيقاف القيد التي كلفت النادي مبالغ ضخمة وأرهقت القدرات المالية للقلعة البيضاء.

أزمة رحيل زيزو

تعرض مجلس إدارة الزمالك لانتقادات كبيرة أيضاً بعد أن فشل النادي في تطوير قدرات الفريق الأول لكرة القدم بالشكل المطلوب منذ انتخاب حسين لبيب في أكتوبر 2023.

ولم ينجح حسين لبيب في الاحتفاظ بخدمات أبرز نجوم الفريق وهو أحمد مصطفى "زيزو" بعدما انتقل مجاناً عقب نهاية عقده إلى الأهلي في شهر يونيو الماضي.

ورغم تحرك الزمالك بضم عدة صفقات إلا أن أغلب الصفقات لم تلق النجاح المتوقع سوى أسماء محدودة مثل محمد شحاتة القادم من طلائع الجيش والمغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر.

مشاكل ألعاب الصالات

الملف الثالث الذي أحرج مجلس الزمالك تمثل في كثرة أزمات ألعاب فرق الصالات وعدم القدرة على اقتناص الألقاب من أنياب الأهلي المنافس التقليدي.

وتفوق الأهلي بشكل لافت في كرة اليد التي كانت دائماً شاهدة على إنجازات الزمالك ورغم وجود اثنين من قامات اللعبة على رأس إدارة القلعة البيضاء وهما حسين لبيب وهشام نصر.

وتكرر نفس الأمر في لعبتي كرة السلة والكرة الطائرة وهو الأمر الذي أثار غضب جماهير الزمالك.

أرض أكتوبر

أزمة سحب أرض أكتوبر تبقى كارثية لأنها ستدمر خطط إنعاش الزمالك مالياً من خلال بناء الفرع الجديد.

وينتظر الزمالك حسم هذه القضية بداعي حصوله على خطاب رسمي بمد مهلة الترخيص حتى سبتمبر 2026 وهو الأمر الذي يراهن عليه مسؤولو القلعة البيضاء من أجل ضخ أموال في خزينة النادي عن طريق طرح العضويات والحصول على عائد ضخم.

ووصل الأمر لمناشدة الدكتور حسام المندوه أمين صندوق الزمالك لرئاسة الجمهورية للتدخل وحل الأمر خاصة أن هذا الملف يعد حلماً لجماهير النادي.