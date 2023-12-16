ماركا تكشف مفاجأة بشأن موعد عودة فينيسيوس جونيور

كشفت صحيفة ماركا المقربة من نادي ريال مدريد أن أطباء النادي مندهشون من قدرة فينسيسوس جونيور على التعافي من إصابته الأخيرة، التي لحقت به خلال التوقف الدولي قبل الماضي.

وكانت التوقعات تشير إلى أن فينيسيوس سوف يعود في فترة ما بعد العطلة الشتوية في يناير 2024.