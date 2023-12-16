ماركا تكشف مفاجأة بشأن موعد عودة فينيسيوس جونيور
كشفت صحيفة ماركا المقربة من نادي ريال مدريد أن أطباء النادي مندهشون من قدرة فينسيسوس جونيور على التعافي من إصابته الأخيرة، التي لحقت به خلال التوقف الدولي قبل الماضي.
وكانت التوقعات تشير إلى أن فينيسيوس سوف يعود في فترة ما بعد العطلة الشتوية في يناير 2024.
وقالت ماركا إن فينيسيوس جونيور بات جاهزا من الناحية الطبية للعب، لكن النادي لا يتعجل الدفع به خوفا من حدوث انتكاسة جديدة لإصابته.
ووفقا للتقرير، سيعود فينيسيوس لقيادة هجوم ريال مدريد خلال 3 أسابيع، ما يعني إمكانية لحاقة بكأس السوبر الإسباني، ليغيب فترة أقل بنحو شهر عن الفترة المحددة سلفا لغيابه.
وأصيب فينيسيوس جونيور في فخذه الأيسر خلال مباراة منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم.
وشددت ماركا على أن أطباء ريال مدريد لديهم "رهبة" من قدرة اللاعب على التعافي سريعا.
واستعاد ريال مدريد مؤخرا نجم خط الوسط أورلين تشواميني الذي شارك في التدريبات الجماعية تمهيدا للاستفادة منه خلال مباراة فياريال، غدًا الأحد.