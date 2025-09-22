3 نجوم خارج قائمة الهلال لمواجهة العدالة في كأس الملك

اتخذ الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، قرارًا باستبعاد 3 لاعبين من مواجهة الفريق ضد نظيره العدالة ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستهل الهلال حملة استعادة اللقب فى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026، عندما يحل ضيفًا على العدالة، مساء اليوم الاثنين، في مواجهة تقام على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالإحساء، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

ويتطلع الهلال لفوز مقنع في الكأس، خاصة مع بدايته التي كانت أقل من المأمول في الدوري مع المدرب سيموني إنزاغي، حيث حصد 5 نقاط من 3 مباريات بعد فوز وتعادلين.

أما العدالة، الذي يلعب في دوري يلو، يحتل المركز الـ15 بمسابقته بعد مباراتين، تمكن فيهما من حصد نقطة فقط بعد تعادل وهزيمة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن إنزاغي قرر إراحة الثلاثي البرتغالي روبن نيفيز والأوروغوياني داروين نونيز، والتركي يوسف أكتشيشيك، في مواجهة العدالة، خوفًا من تعرضهم لأي إصابات تضر الفريق قبل مواجهاته المقبلة في دوري روشن للمحترفين ودوري أبطال آسيا للنخبة.

كما يفتقد الهلال السعودي جهود الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو والبرازيلي مالكوم للإصابة.