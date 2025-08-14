النمر جاهز للانقضاض.. 3 رسائل مرعبة من فوز الهلال على فالدهوف (فيديو)

وجّه نادي الهلال السعودي "رسائل مرعبة"، بعد أن حقق فوزًا مثيرًا على فالدهوف مانهايم الألماني بنتيجة 3-2، ليؤكد أن الفريق في طريقه لدخول الموسم الجديد بكامل قوته.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ونتيجة مباراة الهلال السعودي ضد فالدهوف مانهايم الألماني

ويخوض الهلال تجربة ودية أخيرة، بعد العودة إلى السعودية قبل أن يبدأ مشواره الرسمي بمواجهة نادي الرياض يوم 29 أغسطس في الجولة الأولى من دوري روشن.

واختتم الهلال معسكره الإعدادي في ألمانيا بفوز مثير حمل رسائل واضحة لأنصار الفريق وخصومه، أبرزها الانسجام السريع للوافدين الجدد، تألق “النمر نونيز"، والهوية الهجومية التي يفرضها سيموني إنزاغي.

أخبار ذات علاقة أخطر ملف على طاولة نواف بن سعد في الهلال السعودي

1/ ثيو هيرنانديز ينسجم سريعًا ويسجل هدفًا رائعًا

بعد خمس دقائق من انطلاق اللقاء، وجد الهلال نفسه متأخرًا بهدف، لكن الرد جاء سريعًا من الفرنسي ثيو هيرنانديز.

الظهير الأيسر الجديد سجل هدف التعادل بطريقة مميزة، بعد أن استلم الكرة خارج منطقة الجزاء، وسدد من مسافة بعيدة وأحرز هدفًا خرافيًا، ليعلن أول بصماته بالقميص الأزرق.

الهدف لم يكن مجرد تعديل للنتيجة، بل إشارة إلى انسجامه السريع مع زملائه، وقدرته على إضافة قوة هجومية من الأطراف، وهو ما يمنح الهلال خيارًا إضافيًا في الاختراق وصناعة الفرص.

2/ داروين نونيز “النمر” يواصل الافتراس

بعد أن افتتح رصيده التهديفي في المباراة السابقة، عاد الأوروجوياني داروين نونيز ليسجل هدفه الثاني مع الهلال، والثالث للفريق في اللقاء.

تحركات "النمر" الدائمة داخل منطقة الجزاء، وقدرته على التمركز الصحيح، جعلاه خطرًا مستمرًا على الدفاع الألماني.

نونيز، القادم من ليفربول قبل أيام، يبدو عازمًا على أن يكون الهداف الأول للفريق في الموسم الجديد، خاصة مع الدعم الكبير الذي يتلقاه من صناع اللعب في الوسط والأطراف.

3/ كرة هجومية ممتعة تحت قيادة إنزاغي

الفوز على فالدهوف جاء بعد انتصارين كبيرين على بالينغن الألماني (6-1) وآراو السويسري (6-0).

ويقدم الهلال كرة هجومية ممتعة، تعتمد على التمرير السريع، الضغط العالي، وتنوع الحلول الهجومية.