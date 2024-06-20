تصرف رائع من لاعبي الأهلي المصري تجاه أسرتي المشجعتين المتوفاتين

قرر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، التبرع بجزء من رواتبهم لصالح أسرتي مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح، اللتين وافتهما المنية منذ يومين، إثر ‏حادث عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

وتعرضت كل من نورهان ناصر ونرجس صلاح لحادث مروري، عقب حضورهما مباراة الأهلي والاتحاد السكندري لحساب الدوري المصري الممتاز.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا مساء اليوم الخميس، قال فيه إن تبرع اللاعبين بجزء من رواتبهم لصالح أسرتي مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح جاء في لفتة طيبة لمساندة أسرتي الفقيدتين، والتأكيد على روح عائلة الأهلي، وفي محاولة للتخفيف عنهما إزاء مصابهما.