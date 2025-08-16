أرقام لا تصدق.. سون يوجه "ضربة موجعة" لكريستيانو رونالدو وميسي

كتب: نور الدين ميفراني

تشهد مدينة لوس أنجلوس ضجة غير مسبوقة، حيث لم يقتصر انتقال الكوري الجنوبي سون هيونغ مين إلى نادي لوس أنجلوس لكرة القدم على إثارة حماس مشجعي كرة القدم فحسب، بل أحدث ضجة اجتاحت المشهد الرياضي بأكمله.

وتُقارن صفقة النجم الكوري الجنوبي بالفعل بالصفقات المذهلة التي ضمت ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، كيليان مبابي، وحتى النجم الشاب لامين يامال.

بعد أيام قليلة من انضمامه رسميًا إلى نادي لوس أنجلوس لكرة القدم، نجح النجم الكوري الجنوبي سون في تحطيم رقم قياسي ارتبط سابقًا بهذه النجوم العالمية، وهو إنجازٌ مثيرٌ للإعجاب لدرجة أن الجماهير والنقاد تسابقوا لتتبعه. متى حطم سون هيونغ مين هذا الرقم؟ وما هو هذا الرقم القياسي تحديدًا؟ كان هذا اللغز هو ما أثار ضجة إعلامية أكبر.

عندما وقّع نجم توتنهام والدوري الإنجليزي الممتاز السابق عقدًا مع "الأسود والذهبي" في 7 أغسطس، ازدحمت المتاجر الرسمية للنادي.

واصطف المشجعون لساعات للحصول على قميصه الأساسي المُصمّم مسبقًا، والذي كلّف 194.99 دولار، بينما اختار آخرون القمصان الفارغة والمُخصّصة مقابل 37 دولارًا إضافيًا. بحلول 11 أغسطس، نفدت جميع الأحجام تقريبًا من متجر LAFC الإلكتروني باستثناء الأكبر.

كما ارتفع الطلب على التذاكر بشكل كبير، إلى جانب مبيعات القمصان. على موقع" SeatGeek"، وصل سعر المقاعد المميزة لمباراة 1 سبتمبر ضد سان دييغو إف سي إلى 1500 دولار، أي أكثر من خمسة أضعاف السعر المعتاد.

كما ارتفعت أسعار المقاعد العادية، التي تتراوح بين 30 و50 دولارًا، مما يعكس تضخم أسعار التذاكر الذي أعقب ظهور ميسي الأول في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وبمجرد الإعلان عن توقيع سون، ازداد الطلب على قميصه الأسود والذهبي الشهير رقم 7 الخاص بنادي LAFC بشكل كبير. وفقًا للرئيس المشارك والمدير العام للنادي، جون ثورينغتون، باع اللاعب المخضرم قمصانًا أكثر من أي رياضي آخر في العالم منذ انضمامه، ليس فقط في كرة القدم، بل في جميع الرياضات.

وصرح ثورينغتون لشبكة talkSPORT قائلًا: "إنه القميص الأكثر مبيعًا في العالم في أي رياضة. منذ انضمامه وحتى اليوم، باع سون قمصانًا أكثر من أي رياضي آخر"

هذا يعني أن سون هيونغ مين قد تجاوز ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وكيليان مبابي، ولامين يامال، بالإضافة إلى ليبرون جيمس، وستيفن كاري، وجميع النجوم العالميين الآخرين خلال تلك الفترة.

و أكدت وكالة الأنباء الأمريكية أن مبيعات قمصان الدوري الأمريكي لكرة القدم في موسمه الأول احتلت المرتبة الثانية في التاريخ - بعد ميسي في الشهر الأول فقط - ومع وجود عدد كبير من السكان الآسيويين في لوس أنجلوس، قد يتجاوز سون هذا الرقم قريبًا.