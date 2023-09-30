جمهور الأهلي يهاجم حسين لبيب خلال مباراة سان جورج (فيديو)

حسين لبيب قال في تصريحات تلفزيونية إنه يرفض تقسيط غرامة كهربا حتى لو أدى الأمر للاعتزال، وإنه سيكون "سعيدًا" لو أعلن اعتزاله بسبب خطأه في حق الزمالك.

كما أشار لبيب إلى إمكانية التعاقد مع أي لاعب من الأهلي حال محاولتهم التعاقد مع أحمد فتوح، وقال: "والنبي متخلنيش أحطها في دماغي".

وقامت الجماهير الأهلاوية التي كانت متواجدة في مدرجات استاد القاهرة خلال مباراة الأهلي وسان جورج بالهجوم على حسين لبيب بسبب تلك التصريحات.

وهتفت جماهير الأهلي قائلة: "حسين يا لبيب لو راجل تعالى خد لعيب".