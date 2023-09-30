جمهور الأهلي يهاجم حسين لبيب خلال مباراة سان جورج (فيديو)
شنت جماهير النادي الأهلي هجومًا ضد حسين لبيب، المرشح على مقعد الرئيس في انتخابات نادي الزمالك المقبلة، على هامش مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا.
حسين لبيب قال في تصريحات تلفزيونية إنه يرفض تقسيط غرامة كهربا حتى لو أدى الأمر للاعتزال، وإنه سيكون "سعيدًا" لو أعلن اعتزاله بسبب خطأه في حق الزمالك.
كما أشار لبيب إلى إمكانية التعاقد مع أي لاعب من الأهلي حال محاولتهم التعاقد مع أحمد فتوح، وقال: "والنبي متخلنيش أحطها في دماغي".
وقامت الجماهير الأهلاوية التي كانت متواجدة في مدرجات استاد القاهرة خلال مباراة الأهلي وسان جورج بالهجوم على حسين لبيب بسبب تلك التصريحات.
وهتفت جماهير الأهلي قائلة: "حسين يا لبيب لو راجل تعالى خد لعيب".
ورد حسين لبيب على تلك الهتافات مؤكدًا أن جماهير الأهلي سترى كيف تكون الرجولة.
وقال في ندوة بمقر نادي الزمالك مساء اليوم الجمعة بعد سماعه لتلك الهتافات: "مية مية هنوريهم إن نادي الزمالك نادي الرجولة".
يذكر أن انتخابات الزمالك ستجرى يوم 20 أكتوبر القادم لاختيار مجلس إدارة جديد.
وتأهل الأهلي حامل اللقب إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد أن سحق ضيفه سان جورج الإثيوبي 4-صفر، اليوم الجمعة، في مباراة الإياب بدور 32 للمسابقة على استاد القاهرة الدولي، ليلحق بمواطنه بيراميدز الذي فاز على الجيش الرواندي 6-1 إيابا.
وجاء تأهل الأهلي بنتيجة 7-صفر في مجموع المباراتين، لسابق فوزه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي 3-صفر.