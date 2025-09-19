logo
استبعد ريال مدريد.. ياسر القحطاني يختار بطل دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

ياسر القحطاني نجم المنتخب السعودي السابقالمصدر: بي إن سبورتس
اختار ياسر القحطاني، نجم المنتخب السعودي السابق، بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في نسخة الموسم الحالي.

وتوج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري الأبطال في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه عقب التغلب في الدور النهائي على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

 وقال القحطاني عبر قناة "بي إن سبورتس"، إن فريق باريس سان جيرمان سيحتفظ بلقب دوري الأبطال في الموسم الحالي.

وأضاف: "الفريق الفرنسي هو الأقرب في رأيي للتتويج بلقب دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي".

 واستبعد القحطاني تتويج ريال مدريد الإسباني باللقب القاري تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو.

وكان ريال مدريد قد افتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بالفوز على مارسيليا الفرنسي بهدفين مقابل هدف، بعد مباراة مثيرة في الجولة الأولى لمرحلة الدوري بالبطولة القارية.

 وتعرض داني كارفخال نجم ريال مدريد للطرد في مباراة مارسيليا؛ نتيجة اعتدائه دون كرة على حارس مارسيليا.
وافتتح باريس سان جيرمان رحلة الدفاع عن اللقب القاري بالفوز على أتالانتا برباعية دون رد.

