أنمار الحائلي ينسحب من انتخابات الاتحاد السعودي ويوجه رسالة إلى بنزيما

أعلن أنمار الحائلي، المرشح لرئاسة نادي الاتحاد السعودي، انسحابه من خوض الانتخابات رسميًا في مفاجأة غير متوقعة.

وأصدر الحائلي بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي بموقع إكس وجهه إلى جماهير نادي الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية.

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وقال الحائلي: "بحمد الله وبعد تفكير ومشاورة المحبين والعقلاء ونظرًا للظروف الحالية التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين الطموح والمصلحة العامة وبكل تقدير واحترام لمسؤولية خدمة هذا الكيان العظيم.. قررت الانسحاب من سباق الترشح لرئاسة نادي الاتحاد بعد دراسة عميقة للواقع الحالي والمصلحة العليا للنادي".

وأضاف: "لم يكن القرار سهلًا، لكنه نابع من قناعة راسخة بأن قوة الاتحاد في وحدته، وأن التنافس يجب ألا يكون سببًا في انقسام مدرج الذهب، نادينا اليوم يحتاج إلى الاستقرار والدعم، أكثر من حاجته إلى صراع مناصب أو مسميات".

وتابع: "أود أن أؤكد أن انسحابي لا يعني تراجعًا، بل هو موقف وتقدير وإيمان بأن الأسماء تذهب، لكن الاتحاد باق برجاله وجماهيره، كما لا يفوتني أن أتقدّم بجزيل الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الشركة الربحية بقيادة أخي عبد الله الحسيني على ثقتهم وتعاونهم، وكذلك لأعضاء الجمعية غير الربحية الكرام الذين تربطني ببعضهم علاقات شخصية وصداقات أعتز بها".

وواصل: "أبارك لأخي فهد سندي ولكل المرشحين، وأسأل الله أن يوفّق من يقع عليه اختيار الجمعية العمومية والشركة لخدمة الاتحاد بما يستحقه، كما أتقدم بشكر خاص إلى كريم بنزيما على دعمه وثقته الكبيرة بي وبقدرتي على قيادة الفريق لتحقيق النجاحات".

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وأتم قائلًا: "أؤكد أنني سأظل داعمًا له ولزملائه اللاعبين ولكل العاملين في النادي، فهم جزء أساسي في مستقبل الاتحاد شكرًا لكل من وقف معي وساندني... وإلى أعضاء مجلس إداراتي جماهيرنا الوفيه سأبقى دومًا قريبًا من هذا الكيان داعمًا، ووفيًا، ومحبًا فلنتحد من أجل الاتحاد".