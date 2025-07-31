الجيش الإسرائيلي يسحب 3 ألوية مقاتلة من غزة
logo
رياضة

أنمار الحائلي ينسحب من انتخابات الاتحاد السعودي ويوجه رسالة إلى بنزيما

أنمار الحائلي ينسحب من انتخابات الاتحاد السعودي ويوجه رسالة إلى بنزيما
أنمار الحائليالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 1:44 م

أعلن أنمار الحائلي، المرشح لرئاسة نادي الاتحاد السعودي، انسحابه من خوض الانتخابات رسميًا في مفاجأة غير متوقعة.

وأصدر الحائلي بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي بموقع إكس وجهه إلى جماهير نادي الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية.

أخبار ذات علاقة

ضربة لفهد سندي.. لماذا أعلن كريم بنزيما دعمه لأنمار الحائلي؟

ضربة لفهد سندي.. لماذا أعلن كريم بنزيما دعمه لأنمار الحائلي؟

وقال الحائلي: "بحمد الله وبعد تفكير ومشاورة المحبين والعقلاء ونظرًا للظروف الحالية التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين الطموح والمصلحة العامة وبكل تقدير واحترام لمسؤولية خدمة هذا الكيان العظيم.. قررت الانسحاب من سباق الترشح لرئاسة نادي الاتحاد بعد دراسة عميقة للواقع الحالي والمصلحة العليا للنادي".

وأضاف: "لم يكن القرار سهلًا، لكنه نابع من قناعة راسخة بأن قوة الاتحاد في وحدته، وأن التنافس يجب ألا يكون سببًا في انقسام مدرج الذهب، نادينا اليوم يحتاج إلى الاستقرار والدعم، أكثر من حاجته إلى صراع مناصب أو مسميات".

أخبار ذات علاقة

انتخابات الاتحاد.. فيصل العيسى يفجر جدلًا واسعًا بهجومه على أنمار الحائلي

انتخابات الاتحاد.. فيصل العيسى يفجر جدلًا واسعًا بهجومه على أنمار الحائلي

وتابع: "أود أن أؤكد أن انسحابي لا يعني تراجعًا، بل هو موقف وتقدير وإيمان بأن الأسماء تذهب، لكن الاتحاد باق برجاله وجماهيره، كما لا يفوتني أن أتقدّم بجزيل الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الشركة الربحية بقيادة أخي عبد الله الحسيني على ثقتهم وتعاونهم، وكذلك لأعضاء الجمعية غير الربحية الكرام الذين تربطني ببعضهم علاقات شخصية وصداقات أعتز بها".

وواصل: "أبارك لأخي فهد سندي ولكل المرشحين، وأسأل الله أن يوفّق من يقع عليه اختيار الجمعية العمومية والشركة لخدمة الاتحاد بما يستحقه، كما أتقدم بشكر خاص إلى كريم بنزيما على دعمه وثقته الكبيرة بي وبقدرتي على قيادة الفريق لتحقيق النجاحات".

أخبار ذات علاقة

بعد دعمه لأنمار الحائلي.. كريم بنزيما يزف بشرى لجماهير الاتحاد السعودي

بعد دعمه لأنمار الحائلي.. كريم بنزيما يزف بشرى لجماهير الاتحاد السعودي

وأتم قائلًا: "أؤكد أنني سأظل داعمًا له ولزملائه اللاعبين ولكل العاملين في النادي، فهم جزء أساسي في مستقبل الاتحاد شكرًا لكل من وقف معي وساندني... وإلى أعضاء مجلس إداراتي جماهيرنا الوفيه سأبقى دومًا قريبًا من هذا الكيان داعمًا، ووفيًا، ومحبًا فلنتحد من أجل الاتحاد".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC