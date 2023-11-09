وفاة محمد العايب الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم

توفي صباح اليوم الخميس محمد العايب الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم ونادي اتحاد الحراش عن 83 عامًا بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وأعلنت وسائل إعلام محلية نبأ الوفاة نقلًا عن أسرة العايب.

وتعرَّض العايب لأزمة قلبية مفاجئة نقِل على إثرها إلى المستشفى، لكن لم تنجح محاولات إسعافه وتوفي صباح اليوم، رغم أنه ظهر في برنامج رياضي عبر إحدى القنوات الخاصة قبل أربعة أيام وبدا بصحة جيدة.

ويعتبر العايب الذي تولى رئاسة الاتحاد الجزائري للعبة الشعبية في 1996 من أبرز الشخصيات الرياضية في الجزائر وترأس اتحاد الحراش أكثر من مرة.