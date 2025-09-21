معارك فردية وطموحات.. 7 عوامل تلهب مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي

كتب - نور الدين ميفراني

يستضيف آرسنال في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، في مواجهة يسعى خلالها الطرفان لتحقيق الفوز ومطاردة "المتصدر" ليفربول.

وتُعد المباراة صراعا خاصا بين "الأستاذ" بيب غوارديولا و"تلميذه" ميكيل أرتيتا، الذي كان مساعدا له في مانشستر سيتي، حيث يتطلع كل منهما لوضع خطة تُرجّح كفة فريقه.

المواجهة تحمل في طياتها عدة صراعات فردية وأهداف متباينة، نرصد أبرزها:

1. صراع الاستحواذ والضغط العالي

يُعرف الفريقان بقدراتهما الكبيرة على الاستحواذ على الكرة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراعا شرسا في وسط الميدان، سواء في ممارسة الضغط العالي أو في سرعة استعادة الكرة بعد فقدانها.

2. رودري ضد ديكلان رايس

يُعد الإسباني رودري، المتوج بالكرة الذهبية لعام 2024، محور الارتكاز الأساسي في مانشستر سيتي، الرابط بين الدفاع والهجوم، بينما يؤدي الدولي الإنجليزي ديكلان رايس الدور نفسه في آرسنال.

المعركة بينهما قد تكون حاسمة في تحديد هوية المسيطر على خط الوسط.

3. هالاند ضد دفاع آرسنال

يمثل النرويجي إرلينغ هالاند، الهداف الحالي للبريميرليغ، الخطر الأكبر على دفاع آرسنال بفضل مستواه المتوهج.

وسيتكفل البرازيلي غابرييل بمراقبته في مواجهة يُنتظر أن تشهد صراعا بدنيا قويا.

4. غيوكيريس ضد روبن دياز

تأقلم السويدي فيكتور غيوكيريس سريعا مع آرسنال، وسيكون تحت الاختبار أمام دفاع مانشستر سيتي، خصوصا في مواجهة مباشرة مع المدافع البرتغالي روبن دياز.

5. طموح غوارديولا في إنعاش آمال اللقب

يدرك بيب غوارديولا أن مشوار الدوري ما يزال طويلًا، لكن ثلاث هزائم في أول خمس مباريات ستُصعّب موقف فريقه.

الفوز على آرسنال سيكون بمثابة إنعاش لحظوظ مانشستر سيتي وإبقائه في سباق اللقب مبكرا.

6. أرتيتا يسعى لتوجيه ضربة لمنافس مباشر

يطمح ميكيل أرتيتا لقيادة آرسنال للفوز على مانشستر سيتي وتحقيق هدفين رئيسين: الاقتراب من المتصدر ليفربول والانفراد بالمركز الثاني بفارق 3 نقاط.

توجيه ضربة معنوية لمنافس مباشر على اللقب وإبعاده مؤقتا بفارق 6 نقاط.

7. ليفربول يترقب التعادل

سيراقب ليفربول المواجهة عن كثب؛ إذ إن تعادل الفريقين سيخدمه بشكل كبير، كونه سيبقيه في الصدارة بفارق 5 نقاط عن آرسنال، و8 نقاط عن مانشستر سيتي.