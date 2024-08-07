تعاقد الترجي التونسي، بطل دوري المحترفين لموسم 2023 ـ 2024 مع لاعب الوسط الايفواري عبد الرحمان كوناتي قادما من نادي سان بيدرو الإيفواري بعقد لمدة أربعة مواسم.

ويبلغ عبد الرحمان كوناتي من العمر 18 سنة، ويعد من اللاعبين الصاعدين في نادي سان بيدرو الذي يشغل فيه نجم الترجي السابق هيثم عبيد منصب المدير الرياضي.

وشارك كوناتي مع منتخب الفيلة في كأس إفريقيا للمحليين 2023 كما سبق له اللعب ضمن المنتخب الإيفواي لفئات الشبان.

وفرض الترجي التونسي خلال الأيام الأخيرة سطيرة تامة على سوق الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم المقبل وذلك بتعاقده مع 4 لاعبين يأتي في مقدمتهم يوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر ونادي المولودية الذي وقع منذ أسبوع على عقد يمتد لسنتين.

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وأنهى الفريق الأحمر والأصفر، الذي يخوض خلال الموسم المقبل كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا فضلا عن الدوري والكأس والسوبر محليا، "الميركاتو" بشكل لافت بالتعاقد مع 8 لاعبين وهو العدد الأقصى المسموح به في الدوري التونسي مع إمكانية إضافة لاعبين آخرين بشرط أن يكونوا دون 21 عاما.

وفضلا عن يوسف بلايلي، تعاقد الترجي مع الجناح الجنوب إفريقي الياس موكوانا ولاعب الدفاع حمزة الجلاصي والظهير الأيسر أيمن بن محمد والمهاجم يوسف العبدلي وحارس مرمى منتخب تونس والاتحاد المنستيري البشير بن سعيد ولاري عزوني، لاعب خط الوسط السابق للنادي الإفريقي.