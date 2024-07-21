كشف مصدر بالنادي الأهلي المصري أن النيجيري صديق أوغولا، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، عرض على لجنة التخطيط بالفريق الأحمر تمهيدا لضمه في الميركاتو الصيفي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن "مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رحب بضم صديق أوغولا لتدعيم صفوف الفريق الأحمر".

وأضاف: "كولر أبدى إعجابه بإمكانيات أوغولا بعدما شاهد أكثر من مباراة له في الدوري المصري خلال الموسم الحالي".

وتابع: "مدرب الأهلي المصري يرغب في ضم جناح أيسر يجيد اللعب بقدمه اليمنى يمتاز بالسرعة والمهارة".

وأردف: "إدارة سيرميكا لن تتخلى عن اللاعب إلا مقابل مبلغ مليون ونصف المليون دولار، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين إدارة الناديين للتوصل لاتفاق نهائي بشأن الصفقة".

ويقدم اللاعب مستويات مميزة مع سيراميكا، حيث سجل 11 هدفا وصنع 6 أهداف ويعد ثاني هدافي الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، مساء الإثنين المقبل، باستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري.

ويتصدر بيراميدز قمة الدوري المصري برصيد 68 نقطة جمعها من 28 لقاء، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة من 25 مباراة لعبها الفريق حتى الآن.