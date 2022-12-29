ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي.. هالاند يوسع فارق الصدارة

ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:

1- النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 40 نقطة – 20 هدفًا.

2- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (برشلونة) والفرنسي كيليان مبابي ( باريس سان جيرمان ) والإنجليزي هاري كين ( توتنهام ): 26 نقطة – 13 هدفًا.

3- الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيج ): 24 نقطة – 12 هدفًا.

4- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) والإنجليزي إيفان توني (برنتفورد): 22 نقطة – 11 هدفًا.

5- الألماني نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن) والفرنسي ماركوس تورام ( بروسيا مونشتغلادباخ ) والصربي الكسندر ميتروفيتش ( فولهام ) والنيجيري تيريم مورفي ( لوريون ) والفرنسي الكسندرلاغازيت ( اولمبيك ليون): 20 نقطة – 10 أهداف .

طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي:

- بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، وإيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

- بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22، عدد الأهداف يضرب في 1.5.

- باقي الدوريات ما تحت المرتبة الـ22، عدد الأهداف يساوي عدد النقاط.